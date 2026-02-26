Beca Rita Cetina 26 de febrero 2026: quiénes cobran hoy y cuánto pagan

Beca Rita Cetina 2026: ¿De cuánto será el próximo pago? Pronto iniciarán los pagos de la Beca Rita Cetina 2026, conoce cuánto te deberán depositar en el próximo pago (Imagen hecha con IA y Gobierno de México)

Este jueves 26 de febrero de 2026, miles de familias mexicanas recibirán un apoyo económico clave para garantizar que sus hijas e hijos continúen estudiando sin obstáculos financieros: el pago correspondiente al primer bimestre del año de la Beca Rita Cetina, un programa social del gobierno federal que busca fortalecer la permanencia escolar entre estudiantes de educación básica en escuelas públicas del país.

Este pago forma parte del calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y se deposita a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo un sistema escalonado que se rige por la letra inicial del apellido paterno del beneficiario o tutor.

¿Quiénes reciben el pago este 26 de febrero?

Este 26 de febrero corresponde a uno de los días del calendario oficial de pagos del bimestre enero–febrero de 2026. Aquellos beneficiarios que tengan tarjeta del Banco del Bienestar y cuya letra inicial del apellido les coincida con el día programado para este jueves, podrán cobrar hoy mismo su apoyo económico.

El pago se realiza de forma escalonada, y en fechas anteriores las letras que ya recibieron su depósito corresponden a:

16 de febrero: Letras A y B

17 de febrero: Letra C

18 de febrero: D, E y F

19 de febrero: G

20 de febrero: H, I, J, K y L

23 de febrero: M

24 de febrero: N, Ñ, O, P y Q

26 de febrero: Letra S

Esto significa que solo quienes tienen apellido que inicia con la letra S y cuyos datos estén correctamente registrados podrán acudir este jueves a retirar su apoyo o verificar la disponibilidad de los fondos en cajeros o mediante el estado de cuenta de su tarjeta.

¿Cuánto dinero se deposita en la Beca Rita Cetina?

El apoyo económico se compone de:

1,900 pesos bimestrales por cada hija o hijo inscrito en secundaria pública.

700 pesos más por cada estudiante adicional de la misma familia en el mismo nivel educativo.

Por ejemplo:

Una familia con un hijo en secundaria recibe mil 900 pesos.

Si hay dos hijos en secundaria, recibirán 2 mil 600 pesos.

Con tres hijos, el monto sería 3 mil 300 pesos, y así sucesivamente.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2026

La Beca Rita Cetina se paga normalmente cada dos meses, abarcando el ciclo escolar. Para este 2026, el calendario está definido por períodos bimestrales:

Enero–Febrero: Pagos en febrero 2026

Marzo–Abril: Pagos en abril 2026

Mayo–Junio: Pagos en junio 2026

Septiembre–Octubre: Pagos en octubre 2026

Noviembre–Diciembre: Pagos en diciembre 2026

Este sistema ayuda a que las familias puedan planear mejor sus gastos durante el año y garantiza que los recursos lleguen de forma ordenada y oportuna.

Más allá del dinero en sí, la Beca Rita Cetina representa un respaldo para que los estudiantes permanezcan en la escuela, especialmente en contextos donde la falta de recursos puede llevar a la deserción educativa.