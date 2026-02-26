Busca Morena en Senado eliminar reelección del titular de la ASF

Auditoría Superior de la Federación Audittoría Superior de la Federación (La Crónica de Hoy)

Morena en el Senado, presentará una iniciativa para eliminar de la Constitución la reelección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al sostener que de esta manera se fortalece la objetividad y se reduce la posibilidad de presiones indirectas.

“Permitir la reelección podría generar riesgos de disminución progresiva en la intensidad o profundidad de los resultados fiscalizadores, particularmente en investigaciones de alta sensibilidad política”, explica el senador de Morena, Antonino Morales

La iniciativa propone que la Cámara de Diputados designe a la persona titular de la ASF por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y dure en su encargo un sólo período de ocho años, detalló

“Contar con un órgano superior de fiscalización independiente y robusto contribuye directamente a la meta 16.5 de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno, así como a la 16.6 de crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”, indicó

Recalcó que el desempeño de un único periodo de 8 años responde a una necesidad interna de mejora democrática y a compromisos internacionales de gobernanza y desarrollo sostenible.

Al eliminar la redacción actual que determina que “podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez”, el senador integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda argumentó que la reelección buscaba equilibrio entre estabilidad y control democrático, sin embargo también puede generar incentivos que afecten la percepción o incluso el ejercicio de plena independencia técnica.

Afirmó que la eliminación de la reelección fortalece la objetividad y reduce la posibilidad de presiones indirectas y puso de ejemplo casos como los de Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Reino Unido donde los periodos largos de 7 a 10 años han consolidado un modelo como elemento central de independencia frente al Ejecutivo.

En ese sentido recordó que, en el ejercicio de estas atribuciones, la ASF ha documentado casos emblemáticos que evidencian su relevancia institucional, como el de la “Estafa Maestra” y otras auditorías relevantes en materia de salud, seguridad pública, fondos de aportaciones federales y reconstrucción por desastres naturales.

Con ello—agregó—se ha logrado identificar deficiencias estructurales en la planeación y seguimiento del gasto, lo que permitió recuperar recursos para la Hacienda Pública.

Por ello, el senador morenista consideró que el Congreso deben replantear una configuración institucional que garantice equilibrio entre estabilidad y control democrático, sin incentivos que afecten el ejercicio de plena independencia técnica.