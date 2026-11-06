Anuncian Voces Vivas y Original, dos grandes encuentros culturales en noviembre (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció, junto con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, dos importantes actividades culturales que se realizarán durante noviembre en la Ciudad de México: la segunda edición de la Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas y la décima edición del encuentro Original.

Durante la presentación, Sheinbaum destacó que ambos encuentros buscan promover la diversidad cultural, preservar las lenguas originarias y fortalecer el trabajo de las comunidades artísticas y artesanales de México.

Voces Vivas reunirá a más de mil niñas y niños en el Zócalo

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, invitó a la población a asistir este sábado 7 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, a la segunda edición de Voces Vivas, que tendrá como escenario la plancha del Zócalo capitalino.

El encuentro reunirá a más de mil niñas y niños provenientes de 28 estados y 181 municipios del país, quienes participarán en una puesta en escena monumental que integrará música, teatro, danza, poesía y canto en lenguas originarias.

De acuerdo con Curiel de Icaza, las infancias participantes forman parte de las Casas de Canto Cuicallis, impulsadas en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como de los Semilleros Creativos y los coros infantiles michoacanos, estos últimos desarrollados en el marco del Plan Michoacán.

La funcionaria explicó que el espectáculo es resultado de seis meses de preparación comunitaria y de un campamento de dos semanas en Oaxtepec, donde las niñas y los niños convivieron, compartieron experiencias y prepararon la obra colectiva.

La historia que se presentará está inspirada en un relato tradicional de los pueblos cora, wixárika, chatino y zoque-popoluca, sobre el tlacuache que robó el fuego para compartirlo con la humanidad. La mariposa monarca también tendrá un papel simbólico dentro de la puesta en escena, como representación de la migración, la transformación y la comunidad.

El espectáculo contará con una orquesta y un coro monumental, además de poesía en distintas lenguas. En total, se escucharán 17 idiomas originarios, entre ellos náhuatl, wixárika, rarámuri, purépecha, zapoteco, totonaco y maya.

Para quienes no puedan acudir al Zócalo, la presentación será transmitida por Canal 22 a partir de las 18:30 horas.

Original celebrará su décima edición con 580 artesanos

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, presentó los detalles de la décima edición de Original, encuentro de arte textil decorativo y utilitario que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos.

La funcionaria informó que participarán 580 maestras y maestros artesanos de distintas comunidades y culturas del país, quienes exhibirán alrededor de 174 mil piezas de diferentes ramas artesanales.

Asimismo, señaló que al cierre de 2026 el programa habrá trabajado con un total de 12 mil 535 personas artesanas, lo que refleja su alcance y contribución a las economías locales.

Núñez Bespalova destacó que uno de los objetivos principales del encuentro es que el público pueda conocer directamente a quienes elaboran las piezas, acercarse a sus procesos de creación y adquirir artesanías mexicanas sin intermediarios.

Entre las novedades de esta edición se encuentra Original Profesionales, un programa que reunirá a artesanas y artesanos con promotores, gestores, divulgadores y comercializadores para impulsar relaciones comerciales más justas.

También se desarrollará Original Lab, un espacio de experimentación e investigación que permitirá a los creadores tradicionales colaborar con artistas de otras disciplinas. Los resultados se presentarán mediante una exposición en Sencali, el Museo del Maíz, y durante la pasarela Original del 15 de noviembre.

Como parte de esta iniciativa se creó Taller Original, un sello comercial que reconoce la autoría y la comunidad de origen de las piezas mediante etiquetas personalizadas, además de establecer un bono adicional para los artesanos por cada venta. En esta edición se presentarán 41 modelos que estarán disponibles exclusivamente en las tiendas Fonart.

Talleres gratuitos, pasarelas y música en lenguas originarias

La programación también contempla actividades para diferentes públicos, desde bebés hasta adultos mayores, mediante espacios como Originales Cuincles, Nanas y Tatas, nidos para infancias de cero a cinco años y talleres colectivos.

Entre las actividades habrá elaboración de esferas con fibras vegetales, figuras navideñas de barro, muñecas de tela, tablillas wixárikas y talleres de bordado y tejido.

Todos los talleres serán gratuitos. Para las actividades de Nanas y Tatas será necesario realizar un registro previo a través del sitio original.cultura.gob.mx.

Otra de las novedades será la creación del Festival Musical Original, que dará mayor protagonismo a agrupaciones y comunidades artísticas que mantienen vivas sus tradiciones mediante lenguas originarias, instrumentos y propuestas musicales contemporáneas.

La programación incluirá música electrónica, rap zapoteco, rock en lengua tzotzil y pop maya, con agrupaciones como Mijer Represent, Huchirrap, Lumantó, Cozaxebul y La Bel, entre otras.

Además, participarán artesanos invitados de Canadá, Chile, China, Colombia, Ghana, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.

El encuentro contará también con pasarelas diarias a las 19:00 horas, cocinas de humo con cocineras tradicionales y espacios para la gastronomía mexicana.

La entrada a todas las actividades de Original será gratuita y el público podrá acudir del 12 al 15 de noviembre, en un horario de 10:30 a 20:30 horas, al Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

Gira presidencial por Chiapas

Durante la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum también adelantó parte de su agenda de trabajo para el fin de semana en Chiapas, donde encabezará actividades relacionadas con educación, salud, infraestructura y bienestar.

Entre las actividades programadas mencionó su participación en una jornada nacional por la paz en las escuelas y en el programa de fomento a la lectura denominado Leer, así como entregas de becas para el bienestar.

Asimismo, anunció la inauguración del Puente Rizo de Oro, visitas a un centro de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos para la salud del IMSS-Bienestar y una supervisión a la central hidroeléctrica de Chicoasén.

La gira también contempla actividades de entrega de vivienda y seguimiento a los programas sociales en la entidad.

Con estas actividades, el Gobierno federal busca impulsar tanto la preservación del patrimonio cultural como el desarrollo de las comunidades, mediante programas de educación artística, promoción de las lenguas indígenas y fortalecimiento de las actividades artesanales.