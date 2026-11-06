Paro en el PJF: ¿Qué están reclamando los trabajadores?

Poder Judicial Trabajadores convocan paro por examen de control. (cuartoscuro)

Trabajadores pertenecientes al Poder Judicial de la Federación llevarán a cabo un paro este viernes 6 de noviembre. La suspensión de labores será en al menos 17 estados.

¿Por qué hay paro en el Poder Judicial?

El paro responde al examen de evaluación que se busca introducir para calificar las competencias de trabajadores pertenecientes al Poder Judicial. Este tiene como propósito medir los conocimientos, el rendimiento y la conducta profesional de los servidores públicos. La primera edición se llevará a cabo los días 1, 4, 8, y 15 de diciembre. Esta será sólo diagnóstica.

Los trabajadores argumentan que esta evaluación pone en riesgo su estabilidad laboral, especialmente la de aquellos que llevan años trabajando en la Carrera Judicial, y es por esto que se convocó el paro.

Exigen que continúe la capacitación judicial y formación constante, así como también más oportunidades de crecimiento, pero que no se comprometa su situación a partir del examen. Además, critican que este mide sólo el 40 por ciento de las labores que desempeñan.

Los estados en los que trabajadores del Poder Judicial harán paro serán Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En la Ciudad de México, empleados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y del Edificio Prisma se se unieron y Protección Civil espera se unan otras sedes.