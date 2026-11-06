Influenza Aviar en México: ¿Qué se sabe de los casos reportados y cuáles son los riesgos?

Influenza aviar Autoridades sanitarias confirmaron que el virus se está tratando oportunamente. (cuartoscuro)

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmaron el pasado 5 de noviembre que se detectaron 862 casos de influenza aviar en una granja avícola ubicada en Umán, Yucatán. Conoce cuáles son los riesgos de esta enfermedad se transmita humanos y afecte el abasto de comida en el país.

¿Cuáles son los riesgos de la influenza aviar?

La propagación de la influenza aviar H5N1, la cual se detectó ayer en México, es una preocupación global debido a que encarece el suministro de alimentos y puede resultar en contagios. Aunque las autoridades sanitarias del país confirmaron que la enfermedad se está tratando oportunamente, muchos se preguntan si existe el riesgo de que el caso reportado ayer pueda resultar en una epidemia, a pesar de que la granja representa sólo el 0.09 por ciento del inventario nacional. Por lo mismo, es importante conocer cómo se contagia esta enfermedad.

Lo que más cabe recalcar es que el riesgo de transmisión humana es bajo, de acuerdo con organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). La manera en que este virus se contagia a personas es a través de el contacto directo con las aves y sus secreciones. Incluso estando en contacto con los animales infectados, el riesgo pasa a ser moderado mientras se tomen las precauciones necesarias. El consumo de aves y huevos de las mismas es seguro mientras la carne esté bien cocida.

La preocupación con esta enfermedad surge debido a su alto potencial de mutación a través de un proceso llamado coinfección. Esta se presenta cuando una influenza aviaria interactúa con una influenza humana dentro del organismo, creando así una variante más fuerte del virus. Para evitar esto, debes vacunarte contra la influenza estacional.

Otras recomendaciones a seguir incluyen: