Sheinbaum envió cartas al rey Felipe VI y a Pedro Sánchez para explicar su ausencia en la Cumbre Iberoamericana

Anuncian Voces Vivas y Original, dos grandes encuentros culturales en noviembre (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, informó que envió cartas al rey de España, Felipe VI, y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para explicar los motivos de su ausencia en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

La mandataria explicó que decidió no asistir al encuentro debido a sus próximos compromisos internacionales, particularmente su participación en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre en China.

“Tomé la decisión de no asistir a la Cumbre”, señaló Sheinbaum, quien explicó que realizar ambos viajes representaría demasiado tiempo fuera del país.

“Les escribí una carta a él (Sánchez), tanto a él como al jefe del Estado español, el rey, porque ellos fueron quienes me invitaron, para decir que en este momento, pues como vamos a ir a la Cumbre de APEC, ya era demasiado tiempo de salir del país”, detalló.

La Presidenta indicó que México sí tuvo representación en la reunión iberoamericana mediante el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien acudió a Madrid para participar en las actividades y encuentros diplomáticos.

Asimismo, adelantó que buscará sostener una conversación telefónica con Pedro Sánchez para abordar personalmente su decisión y mantener el diálogo entre ambos gobiernos.

“Vamos a buscar una llamada para poder también platicar esto”, expresó, sin precisar la fecha en que podría realizarse la comunicación ni los temas específicos que tratarían.

México estuvo representado por el canciller

La ausencia de Sheinbaum había sido confirmada el pasado 3 de noviembre por el Gobierno español, que informó que México estaría representado por su titular de Exteriores.

La XXX Cumbre Iberoamericana reunió en Madrid a representantes de los 22 países que integran la comunidad, aunque únicamente diez estuvieron representados por sus jefes de Estado o de Gobierno. Otros países participaron mediante vicepresidentes y ministros de Relaciones Exteriores.

Entre las ausencias destacaron también las del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyos países estuvieron representados por sus respectivos cancilleres.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la cooperación regional, el desarrollo de la inteligencia artificial, la movilidad académica, los sistemas de cuidados y la prevención de desastres naturales.

Sheinbaum viajará a China para participar en APEC

Tras explicar los motivos de su ausencia en Madrid, la mandataria confirmó que su próximo compromiso internacional será en Shenzhen, China, donde participará en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los días 18 y 19 de noviembre.

El encuentro congrega a representantes de 21 economías de Asia y el Pacífico y se desarrollará en un contexto marcado por las tensiones comerciales internacionales y los desafíos de la cooperación económica.

La reunión también representa una oportunidad para que México fortalezca sus relaciones comerciales y diplomáticas con los países de la región.

Entre las expectativas del encuentro se encuentran posibles reuniones bilaterales con otros mandatarios, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, aunque la agenda de encuentros de la presidenta mexicana deberá confirmarse.

Con el envío de las cartas al monarca español y al jefe del Gobierno de España, Sheinbaum busca explicar institucionalmente su decisión de no acudir a la cumbre, mientras prepara su participación en uno de los principales encuentros de cooperación económica de la región Asia-Pacífico.