Canciller de la Fuente se reunió con el Secretario General de la OCDE para resaltar el desarrollo economíco del país en este sexenio

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Mathias Cormann, para resaltar los principales avances economícos de México durante la Administración de Claudia Sheinbaum.

Entre ellos, destaco la reducción de la desigualdad, la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza, el aumento de más de 250 % en los salarios mínimos, la fortaleza de la economía, la creciente participación de las mujeres en la vida económica, política y social del país.

Igualmente, se reconoció la creación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El canciller De la Fuente resaltó la importancia de fortalecer el multilateralismo y que gracias a este encuentro se estrecha también la relación con las labores con la OCDE.

La OCDE plantea que México necesita fortalecer el gasto público en áreas que tengan un mayor impacto

En el reporte “Estudios Económicos de la OCDE 2026” de la OCDE, se platea que el crecimiento real promedio de México en los últimos 5 años años ha sido de 1.0 por ciento, lo que realta la necesidad de nuevas reformas.

Mathias Cormann, expusó que la tasa de informalidad del país es una de las más altas en América Latina, al alcanzar 56%, por lo que lo que se necesita impulsar la creación de empleos formales, ampliar la base de contribuyentes y reducir la pobreza.

Según la organización, se necesita ampliar la oferta de servicios de cuidado infantil y de personas mayores, lo cual reduciría las barreras que empujan a muchas mujeres a trabajos informales o a abandonar la fuerza laboral, ya que, “los trabajaos informales ofrecen flexibilidad, pero tiene escaso expectativas a futuro”, explicó Cormann.

Para 2026, la OCDE considera que el PIB tendrá una expansión de 1.4%, una cifra por encima de la proyección anterior de 1.2%, impulsado por el consumo privado y la demanda externa de Estados Unidos.

“México necesita aumentar el gasto público en áreas que impulsen el crecimiento, fortalecer el desarrollo de habilidades, acelerar la digitalización, fortalecer la gobernanza y ampliar la participación laboral femenina para impulsar el crecimiento potencial. Aprovechar el considerable potencial de energías renovables del país podría atraer aún más inversión y, al mismo tiempo, apoyar la mitigación del cambio climático”, sostuvo la OCDE.