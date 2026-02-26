Capturan a 4 que escaparon del penal de Puerto Vallarta durante abatimiento del “Mencho”

Detenidos Personas que evadieron el Centro Penitenciario. (SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a cuatro personas que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta, durante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El día de los hechos, dos vehículos forzaron el acceso al centro penitenciario estatal y extrajeron a 23 personas privadas de la libertad.

En ese momento, se activaron protocolos de búsqueda interinstitucional, con el despliegue de personal operativo y el inicio inmediato de trabajos de inteligencia, análisis de información y labores de campo.

Como parte de estas acciones, se elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertamientos interinstitucionales y migratorios, y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.

En la localidad El Colorado, municipio de Puerto Vallarta, fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas.