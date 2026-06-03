Oficina Móvil del SAT: ¿Qué trámites puedo realizar y dónde puedo consultar su ubicación?

Oficina Móvil del SAT. Los módulos recorren diferentes regiones del país para acercar servicios fiscales esenciales a la población. (Gobierno del Estado de Sinaloa )

Con el objetivo de acercar los servicios tributarios a toda la población, el SAT puso en marcha el programa “Oficina Móvil”, una iniciativa que consiste en trasladar módulos itinerantes para brindar atención en distintas localidades y municipios del país, así como en comunidades indígenas, centros de trabajo, universidades y eventos públicos, entre otros espacios.

🚛 La Oficina Móvil del SAT continúa recorriendo universidades, comunidades de difícil acceso y distintas localidades del país para acercar trámites, orientación y servicios a más personas.



Conoce el nuevo calendario y consulta:

🗓️ Fechas

📍 Ubicaciones

⏰ Horarios



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El servicio está dirigido a personas físicas para que puedan realizar trámites como inscripciones al RFC, obtención o renovación de la firma electrónica e impresión de constancia de situación fiscal.

De igual forma, se ofrecen asesorías para que los usuarios puedan realizar trámites como la emisión de facturas electrónicas, así como la generación, activación o renovación del servicio de Buzón Tributario.

¿Cómo saber dónde encontrar la Oficina Móvil más cercana?

Por medio de su sito web oficial, el Sistema de Administración Tributaria calendariza semanalmente la ubicación de las oficinas móviles en distintos estados del país.

Para ubicar la Oficina Móvil más cercana, solo da clic en el día de la semana en el que deseas realizar algún trámite. Posteriormente, se mostrará la lista de estados donde el servicio estará disponible; al seleccionar uno de ellos, podrás consultar la ubicación exacta y el horario de atención.

Sigue el recorrido de la Oficina Móvil del SAT que avanza para acercar trámites, servicios y orientación fiscal a comunidades, universidades, poblaciones de difícil acceso y distintas localidades.



Conoce ubicaciones, horarios y fechas 👇 https://t.co/u8wDimlvxF



¡El SAT más… pic.twitter.com/7OEONHpXs7 — SATMX (@SATMX) June 3, 2026

Además del sitio web, puedes consultar las redes sociales del SAT para corroborar próximas fechas y lugares donde este servicio se encontrará disponible.