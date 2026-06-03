No vamos a caer en la provocación, no somos Díaz Ordaz: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que se está atendiendo a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por medio del diálogo de puertas abiertas y que su Gobierno no va a caer en provocaciones al referirse a las amenazas de manifestaciones durante el Mundial de Futbol.

“Lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto yo estoy en contra de cualquier forma de represión. Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz. No vamos a caer en la provocación”.

Sheinbaum igualmente considera que “no es pertinente” que ella se llegue a reunir con las y los maestros debido a que confía plenamente en que los titulares de Gobernación y de Educación Pública (Rosa Icela Velázquez y Mario Delgado Carillo), lleguen a acuerdos que le convengan a todos. Una de las demandas de la CNTE es la mejora de las pensiones de los educadores.

A quienes día con día buscan que caigan en la provocación, la mandataria les dijo que “mejor entren al diálogo, porque si no parece que son de ultraderecha la verdad. La verdad eso parece.”. Además, comparó las manifestaciones que hacían los maestros de la CNTE hace muchos años a diferencia de las que han estado teniendo lugar a lo largo de los últimos días en la Ciudad de México “en donde deciden actuar con palos, romper vidrios,”.