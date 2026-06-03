Familiares de joven madre con muerte encefálica, hacen regalo de vida al donar sus órganos

Madre, donadora de órganos En el IMSS Guanajuato se registró un doble milagro de vida. Llevan embarazo de Mariana de 23 a 27 semanas, luego de que sufrió muerte encefálica, la bebé está bien, y los padres de la joven acceden a donación multiorgánica

La vida de manera milagrosa siempre se abre paso, y el caso de Mariana es prueba de ello. La joven madre quien sufrió muerte encefálica, cursaba un embarazo de 24 semanas, por lo que médicos del IMSS Guanajuato analizaron la viabilidad de llevar a un periodo seguro de 27 semanas para que naciera la bebé, a quien desafortunadamente Mariana ya no conoció.

El amor que caracterizó a la joven, originaria de Irapuato fue más allá de la vida, y sus padres, don Felipe y doña María, accedieron a que su hija viviera en otros cuerpos, y aceptaron la donación de órganos y tejidos.

Lo anterior se logró gracias a la intervención oportuna y trabajo coordinado de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 y el Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB).

Especialistas lograron preservar el embarazo de 24 semanas de gestación y prolongarlo tres semanas más, hasta las 27 para concretar el nacimiento de la menor.

Mariana ingresó al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato por una grave hemorragia cerebral y de ahí trasladada de urgencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, donde fue diagnosticada con muerte encefálica.

Con el objetivo de salvaguardar la vida de la bebé, personal del servicio de Terapia Intensiva de la UMAE No. 1, en sincronía con los especialistas de la UMAE Hospital de Gineco-Pediatría No. 48, mantuvieron a Mariana en control médico durante 3 semanas y llevar la gestación hasta la semana 27, un avance vital para la pequeña y que lograra su maduración pulmonar y entonces poder realizar la cesárea.

La doctora Nadia del Carmen Barroso Plata, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de la UMAE No. 1, aclaró que para ello se hizo la valoración por parte del equipo de Ginecología y Obstetricia y se determinó que el producto era reactivo y viable.

La jefa de Toco Cirugía de la UMAE No. 48, doctora Karla Isabel Velázquez Méndez, destacó que se vigiló el embarazo con ultrasonidos y flujometría por el servicio de Materno Fetal, aunque debido a las condiciones del embarazo fue necesario interrumpirlo para evitar riesgos para la bebé.

“Contamos con un equipo multidisciplinario, especialmente el servicio de Obstetricia, quien valoró la vitalidad fetal, así como Neonatología que recibieron el producto para brindarle los primeros cuidados”, dijo.

A la fecha, la recién nacida recibe atención integral y especializada por parte de un grupo de médicos expertos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de la UMAE No. 48, donde lucha con el mismo coraje que su madre.

Tras el nacimiento de la bebé, los papás de Mariana accedieron a la donación de órganos que salvó la vida de cinco personas, así como de tejidos que ayudará a mejorar la calidad de vida de muchas más personas.

Personal institucional y los familiares despidieron a la joven con una emotiva valla de honor en medio de aplausos, lágrimas de agradecimiento y un profundo respeto hacia quien se marchaba regalando vida.

Con ello, suman ya seis procuraciones de órganos en lo que va de este año en la UMAE No. 1.

Los padres de Mariana, describieron a su hija como una joven que siempre fue muy alegre, cariñosa, buena muchacha, y se dijeron convencidos de que a través de ese regalo de vida hacia otras personas, su hija trasciende y permanecerá viva en otras personas.

Don Felipe externó que su decisión de poder ayudar a otras personas fue lo que los motivó a decir sí a la donación y doña María, madre de la joven señaló: “es darle una segunda oportunidad a alguien más y sentir que está viva ella en alguien más”.

El último acto de generosidad a través de Mariana se tradujo en salud renal, visual y hepática para cinco pacientes. Los dos riñones y dos córneas se canalizaron a la misma UMAE No. 1 en León, y el hígado, fue trasladado de manera inmediata al Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del propio Instituto en Jalisco.

El Seguro Social en la entidad recordó que la donación de órganos es el acto de amor más grande que puede existir entre los seres humanos y enfatizó que el caso de Mariana y su bebé demuestra que, incluso en la adversidad más dolorosa, la vida puede prevalecer.

Cualquier persona interesada en convertirse en donador voluntario de órganos y tejidos puede manifestar su voluntad de manera legal y acreditarse a través de las siguientes plataformas oficiales: Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra y en la página del IMSS: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.