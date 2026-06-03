En México hace falta más donación altruista de sangre

Banco de Sangre El director del Banco Central de Sangre, del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, doctor Óscar Zamudio Chávez, destacó que es necesario elevar la tasa de donación de sangre altruista (Adrián Contreras)

En México la tasa de donación altruista de sangre oscila el 8.5%, mientras que en países avanzados supera el 95%, es decir, la gente en aquellas naciones acude a donar por el simple hecho de ayudar, señaló el doctor Óscar Zamudio Chávez, director del Banco Central de Sangre, del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS.

En este sentido, el doctor Francisco Simbrón Juárez, jefe del Área Médica de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) del Instituto Mexicano del Seguro Social, enfatizó que, aunque el Banco Central de Sangre de La Raza, es el que más colecta sangre en todo el país, “siempre hace falta más”.

En entrevista con Crónica, ambos galenos destacaron la importancia de donar sangre y que un mayor número de personas lo hagan de manera altruista.

Francisco Simbrón Doctor Francisco Simbrón Juárez, jefe del Área Médica de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) del IMSS (Adrián Contreras)





Campaña nacional de donación “Extiende tus brazos por México”

En este sentido, resaltaron que del 1º al 5 de junio se realizará una campaña de donación de sangre altruista a nivel nacional bajo el lema “Extiende tus brazos por México”, en coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Además, de este miércoles 3 al viernes 5 de junio, en las oficinas centrales del IMSS, en Avenida Paseo de la Reforma, se instalará un módulo itinerante, para que empleados del instituto y población en general se sumen a esta campaña de donación de sangre, en un horario de atención de 8 de la mañana a una de la tarde.

Con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, y ante el arribo de miles de visitantes extranjeros y nacionales que acudirán a los partidos de futbol, el Seguro Social se ha preparado para eventuales emergencias médicas que se pudieran presentar.

“En el Banco de Sangre estamos preparados. Tenemos protocolos para poder contar con un sobre stock de unidades y atender urgencias médicas o quirúrgicas que requieran soporte vital como es la sangre”, a través de un protocolo se ha venido trabajando desde hace un año, por instrucciones del director general del instituto, Zoé Robledo y las áreas que coordinan la parte médica.

El doctor Francisco Simbrón resaltó que el IMSS cuenta con 56 bancos de sangre en todo el territorio nacional, además de 147 centros de colecta distribuidos en las Unidades Médicas del interior del país.

Pese a la capacidad instalada, dijo, la mayoría de las unidades de sangre obtenidas son por reposición familiar: cuando una persona va a ser sometida a una intervención quirúrgica o algún otro procedimiento, y se trabaja para invertir las cifras, más por altruismo y menos por reposición.

“Colectamos hasta 600,000 unidades (cada una equivale a 450 mililitros de sangre) por año, pero de estas, 9,000 unidades son por donación altruista”, según datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y subrayó, “si todos los que estamos en edad y cumplimos con los requisitos donáramos no haría falta eso (la donación por reposición)”.

Banco de Sangre CMN La Raza El análisis de toda la sangre donada en el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, garantiza que es totalmente segura para ser transfundida (Adrián Contreras)

Cuánto y cuántas veces puedo donar

Un hombre puede donar hasta cuatro veces al año (una unidad por vez que son 450 mililitros de sangre), las mujeres tres veces al año, y cada vez que se hace, el organismo repone esa cantidad de sangre, en un promedio de tres meses.

El doctor Óscar Zamudio destacó que el Banco de Sangre de La Raza, atiende a un promedio de 10 mil donadores al mes (la capacidad permite atender hasta 14 mil personas), y aunque pudiera parecer una cifra muy grande, recordó que luego de analizar este importante elemento, no toda la sangre está en condiciones de ser utilizada.

Sangre totalmente segura

Ambos doctores resaltaron que en la actualidad el estricto control y pruebas que se realizan a la sangre donada bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM) 253, permiten garantizar su uso.

El doctor Óscar Zamudio resaltó que la sangre se puede fraccionar en cuatro subproductos sanguíneos: concentrado plaquetario, plasma, concentrado eritrocitario y concentrado leucocitario. De estos cuatro productos tres se utilizan para soporte de vida: plasma, concentrado eritrocitario y concentrado plaquetario, en tanto que el concentrado leucocitario se utiliza con fines de investigación.

Además, la sangre es sometida a un proceso de análisis por laboratorio para descartar cinco patógenos de importancia, que pueden ser endémicos o que son los principales causantes de enfermedades asociadas a una enfermedad por transmisión por transfusión como: VIH tipos 1 y 2, hepatitis C y B, treponema pálido y tripanosoma cruzi, para poder garantizar que la sangre que se está utilizando para transfundir está segura de esos patógenos.

El doctor Francisco Simbrón recordó que las personas con tatuajes o perforaciones pueden donar, si el último procedimiento se lo hicieron antes de cuatro meses de acudir, quienes viven con diabetes mellitus o hipertensión arterial en control y tomen sus medicamentos.

Para poder donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haberse operado en los últimos seis meses, ni estar en tratamiento dental como una endodoncia.

Asimismo, hizo un llamado a donar sangre, ya que ésta se requiere todos los días en los hospitales “tenemos muchos pacientes oncológicos, pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos, mujeres en gestación y que empiezan a sangrar, niños con cáncer que requieren sangre”.