Se acumulan pérdidas por más de 405 mdp por manifestaciones de la CNTE: Canaco CDMX

Manifestación de la CNTE en CDMX (Adrián Contreras)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que derivado de las distintas movilizaciones realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país, se ha registrado una perdida económica que alcanza ya los 405 millones 470 mil pesos.

Se destacó que las afectaciones económicas derivadas del plantón instalado desde el pasado 25 de mayo en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre ascienden, al 3 de junio, a 355 millones 770 mil pesos, acumulados durante diez días consecutivos de afectaciones a la actividad comercial. A esta cifra se suman 49 millones 700 mil pesos en pérdidas ocasionadas exclusivamente por la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio.

Por ello, la instancia advierte que de mantenerse este escenario, se pondrá en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias que dependen del comercio formal. Por ello, se hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal para aplicar la ley sin excepciones y garantizar el libre tránsito de las personas.

“Exigimos la aplicación irrestricta de la ley y el pleno respeto al Estado de derecho. Es indispensable activar de manera inmediata los protocolos de orden público necesarios para detener los actos vandálicos, liberar las vías de comunicación, proteger las fuentes de empleo y devolver condiciones de certeza a la actividad económica de nuestra ciudad. La Ciudad de México necesita orden, legalidad y seguridad para seguir siendo el motor económico del país”.

Asimismo, la Canaco condenó enérgicamente los actos de violencia, vandalismo y desestabilización social registrados en los últimos días en corredor Reforma - Centro Histórico de la Ciudad de México, realizados por la Coordinadora magisterial.