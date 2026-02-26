Convocatoria para incentivo de maíz

Convocatoria para recibir incentivo de maíz blanco

Agricultura convoca a las y los agricultores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, que aún no cobran el apoyo a presentarse en las bodegas y ventanillas con su ticket de báscula y Clabe interbancaria para recibir el apoyo.

AGRICULTURA informa que 13 mil 655 agricultores en los seis estados se han presentado a cobrar su incentivo de maíz blanco del ciclo Primavera Verano 2025. Durante el transcurso de tres días aproximadamente 3 mil productores han recibido su pago.

En el caso de los productores que aún no han solicitado su incentivo, se les hace un llamado para cobrar los 950 pesos (800 pesos de la Federación y 150 del gobierno estatal) y acudir a las ventanillas o bodegas para revisar su estatus en el padrón o procesar su solicitud para que en el transcurso de la semana puedan recibir su apoyo.

Los requisitos para recibir el apoyo son presentar su ticket de báscula o documento que acredite la entrega del maíz, así como una Clabe interbancaria para recibir el depósito correspondiente.

Agricultura tiene habilitadas 248 ventanillas en las mimas bodegas u Oficinas de Representación en las Entidades Federativas, se recomienda acudir a las oficinas donde se inició el trámite e inscripción al padrón de beneficiarios.