Credencial INAPAM: ¿Quiénes pueden solicitar despensas gratis durante todo el 2026?

Requisitos para accedera la despensa gratuita 2026 Foto: Gobierno del Edomex

No hay duda, los precios de la canasta básica han estado en aumento; no obstante, ante la alza de precios surge una oportunidad importante para las personas adultas mayores: la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha convertido en una herramienta clave para acceder a apoyos sociales, entre ellos canastas alimentarias gratuitas que se entregarán en 2026 como parte de programas públicos y municipales.

Este año, en colaboración con el DIF, activarán el acceso a despensas gratuitas de manera periódica con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables y apoyar de manera directa a quienes ya enfrentan dificultades económicas.

En este sentido, te decimos qué requisitos necesitas para poder acceder al programa de canasta alimentaria gratuia.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la canasta alimentaria gratuita?

Si quieres ser uno de los beneficiarios del programa y recibir despensas durante el resto del año, deberás cumplir con una serie de requisitos.

No obstante, el documento imprescindible será la credencial INAPAM vigente.

Tener 60 años o más

Vivir dentro de la zona de cobertura de este programa.

¿Qué documentos necesito para acceder a la canasta alimentaria gratuita?

Los documentos básicos que debes tener preparados en original y copia son:

Identificación oficial vigente (INE o Credencial INAPAM).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Llenar el formato de solicitud y, en algunos casos, realizar una breve entrevista socioeconómica para validar la situación de vulnerabilidad.

Calendario y fechas de entrega de las despensas gratuitas

El esquema de entrega trabaja con fechas programadas a lo largo del año, organizadas por las autoridades municipales o estatales bajo calendarios preestablecidos. Por ejemplo, tras la primera entrega de despensas ejecutada en febrero de 2026, las siguientes están programadas para:

16 de abril

15 de junio

17 de agosto

15 de octubre

14 de diciembre

Este modelo bimestral busca garantizar un flujo permanente de apoyo durante todo el año, siempre y cuando los beneficiarios estén debidamente registrados y cumplan con los requisitos.

¿Qué alimentos y productos tiene la canasta alimentaria gratuita?

La canasta alimentaria gratuita representa un alivio económico real para muchos adultos mayores que dependen de ingresos fijos limitados o que no cuentan con seguridad social robusta. Por ello, entre los productos que la confirman y que ayudarán a la economía de cientos de familias están arroz, frijol, avena, aceite vegetal, pastas para sopa, leche en polvo y atole.

Aunque este esquema no es todavía nacional y su disponibilidad depende de programas locales, la credencial INAPAM se posiciona como un documento fundamental para acceder no solo a despensas, sino también a descuentos en salud, transporte, entretenimiento y otros servicios en 2026.