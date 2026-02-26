Credencial INAPAM: ¿Quiénes pueden solicitar despensas gratis durante todo el 2026?

No hay duda, los precios de la canasta básica han estado en aumento; no obstante, ante la alza de precios surge una oportunidad importante para las personas adultas mayores: la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha convertido en una herramienta clave para acceder a apoyos sociales, entre ellos canastas alimentarias gratuitas que se entregarán en 2026 como parte de programas públicos y municipales.
Este año, en colaboración con el DIF, activarán el acceso a despensas gratuitas de manera periódica con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables y apoyar de manera directa a quienes ya enfrentan dificultades económicas.
En este sentido, te decimos qué requisitos necesitas para poder acceder al programa de canasta alimentaria gratuia.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a la canasta alimentaria gratuita?
Si quieres ser uno de los beneficiarios del programa y recibir despensas durante el resto del año, deberás cumplir con una serie de requisitos.
- No obstante, el documento imprescindible será la credencial INAPAM vigente.
- Tener 60 años o más
- Vivir dentro de la zona de cobertura de este programa.
¿Qué documentos necesito para acceder a la canasta alimentaria gratuita?
Los documentos básicos que debes tener preparados en original y copia son:
- Identificación oficial vigente (INE o Credencial INAPAM).
- CURP actualizado.
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
- Llenar el formato de solicitud y, en algunos casos, realizar una breve entrevista socioeconómica para validar la situación de vulnerabilidad.
Calendario y fechas de entrega de las despensas gratuitas
El esquema de entrega trabaja con fechas programadas a lo largo del año, organizadas por las autoridades municipales o estatales bajo calendarios preestablecidos. Por ejemplo, tras la primera entrega de despensas ejecutada en febrero de 2026, las siguientes están programadas para:
- 16 de abril
- 15 de junio
- 17 de agosto
- 15 de octubre
- 14 de diciembre
Este modelo bimestral busca garantizar un flujo permanente de apoyo durante todo el año, siempre y cuando los beneficiarios estén debidamente registrados y cumplan con los requisitos.
¿Qué alimentos y productos tiene la canasta alimentaria gratuita?
La canasta alimentaria gratuita representa un alivio económico real para muchos adultos mayores que dependen de ingresos fijos limitados o que no cuentan con seguridad social robusta. Por ello, entre los productos que la confirman y que ayudarán a la economía de cientos de familias están arroz, frijol, avena, aceite vegetal, pastas para sopa, leche en polvo y atole.
Aunque este esquema no es todavía nacional y su disponibilidad depende de programas locales, la credencial INAPAM se posiciona como un documento fundamental para acceder no solo a despensas, sino también a descuentos en salud, transporte, entretenimiento y otros servicios en 2026.