Critica Corral reducción de tiempo en medios en reforma electoral; “es desconocer el origen”

El senador de Morena Javier Corral cuestionó la reforma electoral (Cuartoscuro/Archivo/Daniel Augusto)

El presidente de la comisión de Justicia en el Senado, el morenista, Javier Corral criticó la intención de reducir los tiempos en radio y televisión 48 a 35 minutos a partidos y candidatos que establece la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Corral aseveró que justificar que esa medida de reducir los tiempos en radio y TV de 48 a 35 minutos es para mitigar la ‘saturación’ de spots o peor, para ‘apoyar a las empresas mexicanas’, es desconocer el origen de esa decisión.

El morenista advirtió del riesgo de desmantelar el modelo constitucional que prohibió a partidos, candidatos y particulares la contratación de propaganda electoral en radio y televisión y que en su momento—recordó—fue uno de los reclamos más importantes del Movimiento Lopezobradorista de 2006.

“Una medida (que fue) pensada para evitar el mercado negro de la información y el dinero detrás de éste en los procesos electorales, un necesario ajuste que, además de redefinir reglas en el uso de las concesiones que el Estado mexicano otorga para prestar el servicio público de radiodifusión, colocó el interés público por encima de los privados”.

El ex gobernador de Chihuahua consideró que si el argumento es la ‘spotización’, se debe revisar a fondo el modelo de comunicación política que rige el modelo electoral en la actualidad.

“Pero validar sin argumentos las quejas del poder mediático, solo abre la puerta a una reconfiguración de estos frente al Estado”, apuntó.

Corral acusó que se trata del comienzo del desmantelamiento de un modelo constitucional prohibitivo para la contratación de tiempos en medios.

“Es el inicio del desmantelamiento del modelo constitucional que prohibió a partidos, candidatos y particulares la contratación de propaganda electoral en radio y televisión. Uno de los reclamos, por cierto, más importantes del Movimiento Lopezobradorista de 2006”, estableció