De la Cámara de Diputados saldrá reforma electoral de Sheinbaum

CDMX — La Cámara de Diputados será el origen del eventual dictamen a la iniciativa de reforma electoral que el próximo lunes enviará la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

La iniciativa será dada a conocer de manera oficial casi un mes después de lo previsto, pues la jefa del Ejecutivo había anunciado que sería la primera semana de febrero con el fin de que el Poder Legislativo tuviera el tiempo para procesarla antes del inicio oficial del calendario de las elecciones intermedias de 2026-2027, cuando los mexicanos están llamados a las urnas para renovar 17 gubernaturas, 31 congresos locales, mil ayuntamientos y 500 diputados federales, además de que se replanteen las fechas, de manera legal, de la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los segundos comicios del Poder Judicial federal. Esta jornada concurrente tiene como cita el 6 de junio del próximo año.

Al respecto, Monreal Ávila aseguró que la Cámara de origen del dictamen a la iniciativa de reforma electoral, que implica modificar diversos artículos de la Constitución. tiene tiempo antes de que inicie el periodo de estas elecciones.

“No nos corre la prisa, porque es una reforma muy importante, y tenemos hasta tres meses antes de inicio del proceso, es decir, si en septiembre se inicia el proceso del 2027 se pueden realizar reformas constitucionales y legales tres meses antes, estamos hablando de junio, julio y agosto, nos queda pues hasta el último día de mayo”, comentó tras la presentación de una exposición artística en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ricardo Monreal reiteró que si esta iniciativa de reforma constitucional no la acompañan los aliados de Morena, el PT y el PVEM, no significará una ruptura, aunque los votos no los tendría su partido para que se apruebe en el pleno camaral.