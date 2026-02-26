Exige MC investigar red de protección al Mencho en todos los niveles de gobierno

El senador Clemente Castañeda pide revisar actuación de las policías en el país

Tras el operativo donde fue abatido “el Mencho” se debe revisar a fondo la actuación de autoridades locales, estatales y federales, que habrían dado protección o fueron cooptadas por su grupo criminal, no solo en Jalisco, sino en las 20 entidades donde se dieron los disturbios luego del operativo contra el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo advirtió el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, quien reconoció que todo es absolutamente revisarle y la obligación del Estado Mexicano es contar con mecanismos más estrictos para evitar que el crimen organizado se infiltre en todos los niveles y órdenes de gobierno.

Por ello insistió en que se debe realizar una investigación puntual y que todo mundo sea sujeto de escrutinio para deslindar posibles vínculos o protección a grupos criminales.

“Eso es lo que corresponde. De lo que se trata es de eliminar de raíz la manera en la que el crimen organizado se ha infiltrado en el Estado mexicano”, insistió

El legislador de Jalisco, alertó también que urge una profundo revisión en las policías y ministerios público ante el abandono que sufren y su paulatino debilitamiento, en aras supuestamente de privilegiar la Guardia Nacional y la militarización del país.

“Tenemos que ir a una reforma profunda de las Fiscalías y de los Ministerios Públicos. Es inadmisible que sigamos con el mismo esquema. No hay un avance, al contrario, ahí hay retrocesos muy importantes”, estableció

El líder de los senadores emecistas cuestionó desde cuando no se realiza una revisión de la actuación de los cuerpos policiacos en México sobre todo a nivel estatal y municipales que son las más abandonadas para determinar el nivel de involucramiento o infiltración que tienen con grupos criminales.

“Las policías municipales y las policías estatales están en completo abandono. Todo ha sido Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, y me parece que hoy también es un buen momento para revisar justamente su nivel de actuación, su nivel de involucramiento y qué tan efectivos han sido en el combate a la delincuencia”, sostuvo

Castañeda Hoeflich dijo que ante el fracaso de la reforma al Poder Judicial, también es necesario hacer una revisión y correcciones, y saludó las voces dentro del propio Morena que han pugnado en este sentido.

“Qué bueno que hay voces al interior del partido gobernante que coinciden con nosotros. Nosotros eso lo hemos dicho desde el principio que se diseñó esta mal llamada reforma judicial y claro que tendríamos que ir en este momento de manera urgente a una evaluación puntual que nos permita redefinir algunas cosas”, detalló

Tan es así –agregó--que está en entredicho si va a haber otra vez elección judicial en el año 2027.