Feriados de marzo: estos son los puentes y días festivos que habrá en el mes que inicia la primavera Conoce cuáles son las fechas importantes en marzo, qué días no habrá clases y cuándo es el próximo puente oficial (Imagen hecha con IA y Pexels)

Está próximo a iniciar el tercer mes del año y marzo es uno de los meses con más días festivos. Conoce cuáles son, cuándo es el próximo puente oficial, así como los días en los que no habrá clases.

Durante marzo no solo iniciarán las vacaciones de Semana Santa, sino que también tendremos el segundo puente oficial del año y otros días festivos para conmemorar.

Aquí te compartimos el calendario de marzo, con sus fechas importantes para considerar y puedas comenzar a planear tus próximas vacaciones.

¿Cuáles son los días festivos de marzo?

Marzo se caracteriza por ser un mes lleno de días festivos, en los que en algunos de ellos el descanso es obligatorio, por lo que aquí te compartimos cuáles son las efemérides que se celebran este mes:

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer 18 de marzo: Aniversario de la Expropiación Petrolera

Aniversario de la Expropiación Petrolera 21 de marzo: Inicio de la Primavera y Natalicio de Benito Juárez (En este último, su celebración se recorre al tercer lunes del mes)

Inicio de la Primavera y Natalicio de Benito Juárez (En este último, su celebración se recorre al tercer lunes del mes) 22 de marzo: Día Mundial del Agua

Día Mundial del Agua 29 de marzo: Domingo de Ramos (Inicio de Semana Santa)

¿Cuáles son los puentes oficiales de marzo 2026 en México?

El lunes 16 de marzo será el próximo puente oficial del 2026, debido a que ese día se conmemora el Natalicio de Benito Juárez, considerado como un día oficial de descanso.

Esto debido a que la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez se recorre cada año al tercer lunes del mes de marzo, siendo este 2026 el 16 de marzo.

Calendario SEP: ¿Qué días no hay clases en marzo?

Por otra parte, en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública del ciclo escolar 2025-2026, estos son los días en los que la SEP marca que no habrá clases en marzo:

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Natalicio de Benito Juárez Viernes 27 de marzo: Junta de Consejo Técnico Escolar

Asimismo, durante marzo iniciarán las vacaciones de primavera, también conocidas comúnmente como vacaciones de Semana Santa el lunes 30 de marzo, las cuales finalizarán hasta el 10 de abril.

¿Se paga doble o triple si trabajo el lunes 16 de marzo?

Al ser considerado el 16 de marzo como día de descanso obligatorio este 2026, en caso de que debas trabajar ese día, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 75 establece que estos días deben pagarse con un salario diario normal, más el doble por el servicio prestado.