Jóvenes adultos tienen mayor deterioro mental

Un reciente estudio reveló que jóvenes de entre 18 a 34 años en México enfrentan mayores problemas de salud mental

Global Mind Health Report 2025, elaborado por Sapien Labs, realizó un estudio a un millón de personas en 85 países de diferentes edades, evidenciando que los jóvenes de 18 a34 años de edad enfrentan problemas mentales de relevancia clínica, lo que representa la mayor tasa observada en generaciones.

Por otro lado en la encuesta realizada reveló que México obtuvo el tercer lugar en bienestar mental entre adultos mayores a 55 años.

Además, hallazgos encontrados durante la encuesta revelan que los cuatro factores detrás del deterioro mental son: debilitamiento de vínculos familiares, menor espiritualidad, uso temprano de smartphone y consumo frecuente de ultraprocesados.