La llegada de turistas a méxico aumentó un 13.6% durante 2025

Presidenta Claudia Sheinbaum junto a la Secretaria Turismo

Durante 2025 México registró un aumento en el flujo de lladaga de turistas internacionales al territorio nacional del 13.6 por ciento, lo que representa un total de 98.2 millones de personas respecto al 2024, lo que generó una aumento en la derrama econónica del 6.2 por ciento, 34 mil 992 millones de dólares en comparación con el mismo periodo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó esta mejora en el turismo a tres principales factores: la grandeza de México, la grandeza cultural, natural de México; el proceso político que estamos viviendo en México llama la atención en todo el mundo, en todo el mundo; y al buen trabajo de la Secretaría de Turismo que cuenta con pocos recursos para promover al país.

La mandataria resaltó que este año seguramente los números positivos se repitarán ya que México será sede al Múndial de Fútbol, lo que va representar la visita de millones de personas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora informó que los pasajeros en vuelos regulares nacionales crecieron un 3.3 por ciento, y en vuelos regulares internacionales un 1.5 por ciento. Además, 11.53 millones de personas visitaron los museos del país, lo que representa un aumento del 16.8 por ciento; en zonas arqueológicas se registraron 9.90 millones de visitantes, es decir, un 1.4 por ciento más. Y en el Tren Maya viajaron 97 mil 152 pasajeros extranjeros, que es 141 por ciento más que el año anterior.

Anunció que en el primer semestre de 2026 entrarán en operación 32 nuevas rutas aéreas nacional y 22 nuevas rutas internacionales. Detalló que en 2025, en el caso de los 78 aeropuertos que tiene el país, en 2025, viajaron 191.2 millones de pasajeros, lo que representa un 2.6 por ciento más que en 2024. Los turistas nacionales en cuartos de hotel registraron 109.3 millones; con ello la ocupación hotelera nacional alcanzó el 58.2 por ciento.

Además, detalló que, en 2026, México estará presente en 18 Ferias y 5 caravanas en diferentes partes del mundo, en donde se promueven los destinos del país y se implementan las “Ventanas a México”, espacios donde danzantes, artesanas, artesanos, cocineras y, cocineros tienen un lugar para vender y exponer sus creaciones.

Como ejemplo de ello, señaló que, en la Fitur en España, en la que México fue país invitado, se recibieron 255 mil asistentes y se realizaron más de 100 actividades de los 32 estados. Mientras tanto, en la Feria de Anato en Bogotá, Colombia, se fortalecen los mercados latinoamericanos y la conexión con dicho país mediante dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Medellín y Cartagena.