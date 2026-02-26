La nómina del Mencho: así le pagaba a halcones, colaboradores… y políticos

Narconómina de El Mencho Documentos impresos y escritos a mano muestran las listas de pagos del CJNG administrados por Nemesio Oseguera Cervantes.

A menos de una semana del operativo militar que resultó en la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, continúan saliendo detalles de sus operaciones al mando del que es catalogado como el cártel más poderoso del mundo. Ahora, se dieron a conocer listas de pagos para sus diferentes colaboradores, desde los llamados “halcones” hasta políticos y empresarios que tienen vínculos con este grupo del crimen organizado. Algunos de estos incluso estaban escritos a mano por el mismo Nemesio Oseguera Cervantes.

Así es la “narconómina” que dejó El Mencho

En documentos presuntamente filtrados por la Secretaría de la Defensa Nacinoal, se muestra cómo se estructuraban y distribuían los recursos financieros de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Los archivos, obtenidos por las autoridades tras un operativo en el que murió el capo, muestran registros explícitos de ingresos por narcotráfico, sueldos a integrantes, pagos a halcones e indicios de presuntos sobornos a corporaciones de seguridad y otros contactos externos.

Según las imágenes publicadas por el periodista Antonio Nieto, en diciembre de 2025 el CJNG habría generado 8 millones 781 mil 353 pesos únicamente por la venta de drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, además de ingresos derivados del control de máquinas tragamonedas y otras actividades ilícitas. Estos fondos se gestionaban mediante una estructura interna de gastos semanal y mensual, que reflejaba tanto la operación delictiva como el mantenimiento de sus redes de apoyo.

¿Cómo funcionaba la narconómina de El Mencho y quiénes aparecen?

Los registros exhiben una “narconómina” formalizada por semanas en la que se detallan pagos a distintos perfiles dentro de la organización:

Halcones: entre 30 y 32 personas dedicadas a la vigilancia y alerta temprana, con salarios de 2,500 a 3 mil pesos por semana.

Sicarios o “muchachos de choke”: pistoleros que recibían 4 mil pesos semanales.

Comandante local: con una remuneración de 6 mil pesos por semana.

Además, los documentos incluyen rubros adicionales por renta de bases operativas, combustible, despensas, reparaciones mecánicas, gastos generales y otros costos logísticos necesarios para mantener la operación del grupo en Tapalpa y áreas aledañas. El total de gastos operativos en ese municipio durante el mes ascendió a poco más de 1 millón 389 mil 690 pesos.

Narconómina de El Mencho Así lucen las listas con detalles de los gastos de operación por lugar y motivos.

Entre los apartados más sensibles de la narconómina se encuentran anotaciones de pagos a corporaciones de seguridad locales, aunque los registros no permiten identificar con claridad a los destinatarios individuales de dichos recursos.

Por ejemplo, el documento señala un pago por 138 mil pesos a la policía municipal de Tapalpa en diciembre de 2025,una cifra equivalente aproximadamente al 20 % de la nómina oficial mensual de toda la corporación, según datos públicos de ese año. Otros montos registrados incluyen pagos a policías de Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán.

Además de estos rubros, algunas hojas contables parecen aludir a “contactos que pasan datos” o pagos etiquetados con siglas que podrían corresponder a corporaciones federales, aunque no se ha precisado oficialmente a quiénes se habrían entregado esos recursos ni si existieron acuerdos explícitos con autoridades más allá del ámbito municipal. Estas anotaciones figuran como parte de registros internos y son materia de corroboración por parte de las autoridades.