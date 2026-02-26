Números en contra de Morena para sacar reforma electoral; busca inclinar la balanza

El líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal admite que próximos días "será una agenda difícil" para sacar reforma electoral de Sheinbaum (Mario Jasso)

Los números para sacar adelante la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum son complicados para los operadores de Morena tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados a fin de obtener la mayoría calificada que requiere el partido en el gobierno pues PVEM y PT se mantienen en su postura de no acompañar esa iniciativa sino se incorporan sus planteamientos sobre todo en cuanto a plurinominales y recursos a los partidos.

Morena requiere al menos 86 votos de los 128 senadores que componen el Senado para lograr la mayoría calificada lo que ha logrado en todas las reformas constitucionales gracias a los votos del PVEM y PT.

Morena tiene 67 senadores, mientras que PVEM 14 senadores y PT , 6, que juntos logran 87, es decir, un voto más de la mayoría calificada que se requiere para aprobar reformas constitucionales.

Sin embargo , en esta ocasión la rebelión en PT y PVEM lo ha llevado a replantear cifras y escenarios pues no les dan las cuentas pese a que en el Partido Verde hay varios legisladores abiertamente morenistas o afines, pero ni con esos le alcanzan al morenismo.

Entre ellos el oaxaqueño, Luis Alfonso Silva Romo quien es abiertamente morenista y ha anunciado que votará a favor la reforma electoral de Sheinbaum tal y como se presente.

Si bien el oaxaqueño es el único que se ha manifestado abiertamente a favor de esa reforma de Sheinbaum en sus términos, a menos hay otros cinco senadoras y senadores de esa bancada que analizan sumar su apoyo a Morena en esta iniciativa presidencial, según revelan al interior de esa bancada.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco busca conciliar posiciones pero reconoce que hay división sobre apoyar o no esa reforma.

En el caso del PT también hay senadoras como Yeidkol Polevnsky que ha cuesitonado los términos de esa reforma e incluso la calificó como “fuera de toda realidad”.

Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados, donde la mayoría calificada se alcanza con 334 de los 500 diputados.

Morena cuenta con 253 diputados, por 62 del PVEM y 49 del PT para un total de 369 votos que le han asegurado la aprobación de las reformas constitucionales con sobrada ventaja.

No obstante en esta ocasión, las bancadas del PVEM y PT se han mantenido homogéneas en cuanto al rechazo a la reforma electoral que impulsa la presidenta Sheinbaum y juntas ambas bancadas significan 111 votos de los 81 votos que requiere Morena para alcanzar la mayoría calificada en san Lázaro.

“Para nosotros hay cosas que sí pudieran cambiar drásticamente la vida de nuestro instituto político”, advierte el coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente quien confirmó que si existen diferencias por la propuesta de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal ha reconocido la dificultad para alcanzar la mayoría calificada por la resistencia que hay entre sus aliados del PT y PVEM a esa reforma.

“Será una agenda pesada, difícil, ahora está que estamos enfrentando”, admite el zacatecano de cara a este fin de semana donde se buscará convencer a los aliados de aprobar esta reforma que será enviada por la presidenta Sheinbaum al Congreso este lunes.

“Evidentemente hay resistencias para aprobarla, justificadas o no, hay que respetarlas, pero el grupo parlamentario de Morena ha decidido respaldarla unánimemente”, aseveró Monreal