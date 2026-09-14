¿Habrá clases este martes 15 de septiembre? Esto dice el calendario escolar de la SEP Esto dice el calendario escolar de la SEP (Carolina Jiménez Mariscal)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en su Calendario Escolar 2026-2027 no contempla una suspensión de labores el día 15 de septiembre.

Sin embargo, la SEP confirmó este lunes 14 de septiembre la suspensión de clases el martes 15 de septiembre a nivel prescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México y retomando actividades el 17 de septiembre.

¿Cuáles son los próximos días de descanso marcados en el calendario de la SEP?

El Calendario Escolar 2026-2027 cuenta con días inhábiles y dos periodos de vacaciones repartidos durante el año escolar.

Días inhábiles .

. 16 de septiembre.



2 y 16 de noviembre.



6 de enero.



1 de febrero.



15 de marzo.



5 de mayo.

Periodos vacacionales.

21 de diciembre de 2026 al 5 de enero del 2027.



22 de marzo al 2 de abril de 2027.

El año escolar está previsto a terminar el 9 de julio de 2027.

¿Cuáles son los días de consejo técnico escolar en el Calendario Escolar 2026-2027?

Los día marcados como consejo técnico escolar en el calendario son los siguientes:

25 de septiembre.

30 de octubre.

27 de noviembre.

29 de enero.

26 de febrero.

20 de abril.

28 de mayo.

25 de junio.

El calendario contempla un total de 185 días, pero puede variar de acuerdo a comunicados oficiales.

¿Qué marca la UNAM en su calendario?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su calendario escolar 2027 mantiene el día 15 y 16 de septiembre como días inhábiles.