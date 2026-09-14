IMSS realiza con éxito traslado aéreo de paciente de 8 años 

Ambulancia aérea del IMSS El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS trasladó con éxito a paciente de 8 años, de Campeche a Puebla para continuar con su atención médica especializada

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche realizó con éxito el traslado en ambulancia aérea de una paciente pediátrica de 8 años quien requería atención médica de alta especialidad.

El pasado 9 de septiembre, la menor ingresó al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Dr. Abraham Azar Farah”, en Campeche, en donde recibió atención multidisciplinaria, aunque la tarde de este domingo, tuvo que ser trasladada en ambulancia aérea al Hospital General Regional (HGR) No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, en el estado de Puebla, para continuar con su atención médica.

Lo anterior fue posible, gracias a que el CVOED opera las 24 horas del día y mantiene coordinación permanente con todas las representaciones en el país.

Durante el vuelo, realizado a las 15: 30 horas, se cumplieron todos los protocolos de seguridad y atención médica, con lo que, la paciente quien en todo momento estuvo acompañada de su madre, arribaron a la ciudad de Puebla a las 17:45 acompañada además por personal médico del Seguro Social.

El Seguro Social resaltó que con estas acciones, se fortalece la atención médica especializada, integral y oportuna sin importar en qué punto del territorio nacional se encuentre el paciente, siempre brindando atención oportuna, y de calidad.