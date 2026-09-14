INE plantea reservar 10% de candidaturas de los partidos para grupos en situación de vulnerabilidad

Cuotas de representación legislativa

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona, del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó un nuevo modelo de cuotas de representación legislativa mediante acciones afirmativas, con el objetivo de que estas medidas beneficien directamente a los grupos en situación de vulnerabilidad y no se limiten a garantizar candidaturas individuales.

La propuesta contempla distribuir las postulaciones entre espacios plurinominales y uninominales, además de colocarlas en posiciones competitivas para aumentar las posibilidades reales de elección.

Durante una conferencia de prensa, propuso transitar de las cuotas de acceso a las cuotas de representación, de manera que las personas postuladas cuenten con respaldo de las comunidades que representan, promuevan agendas relacionadas con sus necesidades y tengan condiciones efectivas para incidir en el trabajo legislativo.

Espadas Ancona sostuvo que la progresividad en materia de acciones afirmativas no debe entenderse únicamente como un aumento aritmético del número de cuotas. A su consideración, también debe implicar una mejora en la calidad de la representación, la competitividad de las candidaturas y la eliminación de las barreras de discriminación que enfrenta cada grupo.

Respaldo de las comunidades

El consejero señaló que las candidaturas surgidas mediante cuotas deberían contar con un respaldo democrático mínimo de las comunidades correspondientes. Para ello, planteó mecanismos como consultas, encuestas o alianzas con organizaciones sociales.

La intención es que las personas postuladas respondan efectivamente a los intereses de los grupos vulnerables y mantengan un vínculo con las comunidades a las que buscan representar, en lugar de que las acciones afirmativas se reduzcan únicamente al cumplimiento de una cuota.

La propuesta contempla además un modelo abierto, capaz de responder a las condiciones reales de discriminación sin limitarse a un catálogo fijo de identidades. En este esquema, la eficacia de la representación se mediría a partir de elementos como las agendas impulsadas, el vínculo comunitario y la capacidad de incidencia legislativa.

Candidaturas

En términos concretos, Espadas Ancona propuso que cada partido político reserve al menos 10 por ciento de sus candidaturas para personas en situación de vulnerabilidad.

Estas postulaciones, planteó, deberán distribuirse en espacios competitivos, con porcentajes definidos tanto para candidaturas plurinominales como para uninominales, con el propósito de que las personas postuladas tengan posibilidades efectivas de resultar electas.

El planteamiento también contempla que estas medidas mantengan su carácter compensatorio y temporal. La finalidad sería remover barreras estructurales y avanzar hacia una presencia normalizada de representantes de grupos vulnerables dentro de los partidos políticos y las cámaras legislativas.

El consejero precisó que el objetivo no sería reproducir de manera mecánica la composición demográfica de la sociedad ni mantener indefinidamente el mecanismo de cuotas, sino utilizarlo como una herramienta para atender condiciones de discriminación.

La propuesta ante el INE

Como parte del procedimiento para llevar el planteamiento al ámbito institucional, Espadas Ancona informó que presentará la propuesta ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

En caso de que el planteamiento no avance de manera adecuada dentro de esa comisión, el consejero señaló que elevará la petición ante el Consejo General del instituto, donde buscará que la propuesta sea analizada.