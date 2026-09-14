Sismo de magnitud 5.5 se registra al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán

Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 9 de septiembre? El temblor más reciente registrado hoy fue de 4.1; conoce el reporte de los últimos sismos según el SSN (Imagen hecha con IA)

Un sismo de magnitud 5.5 se registró la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026 al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, de acuerdo con el reporte difundido por el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento ocurrió a las 14:38:58 horas, tiempo del centro de México. Su epicentro fue localizado a 387 kilómetros al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, con una profundidad de 10 kilómetros.

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 5.5?

El epicentro se localizó mar adentro, al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, una zona costera de Michoacán cercana al límite con Guerrero y al océano Pacífico.

El Servicio Sismológico Nacional reportó una latitud de 15.05 y una longitud de -104.22, datos que permiten ubicar el epicentro en el océano Pacífico, al suroeste de la costa michoacana.

¿A qué hora fue el temblor de hoy 14 de septiembre?

El movimiento telúrico ocurrió a las 14:38:58 horas del lunes 14 de septiembre de 2026, tiempo del centro de México.

SISMO Magnitud 5.5 Loc. 387 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH 14/09/26 14:38:58 Lat 15.05 Lon -104.22 Pf 10.0 km pic.twitter.com/wY7Tvxweo7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 14, 2026

¿El temblor de hoy activó la Alerta Sísmica?

A pesar de que el movimiento telúrico fue de 5.5 grados, no se activó la alerta sísmica en territorio mexicano.

¿Qué hacer durante un sismo?

Aunque un movimiento sea pequeño, mantener hábitos de prevención es importante. Durante un sismo se recomienda:

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar elevadores.

Ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Seguir las instrucciones de Protección Civil.

Después del movimiento, revisar visualmente posibles daños.

No regresar a un inmueble que presente daños estructurales hasta que sea evaluado.

Mantener preparada una mochila de emergencia.

También es importante recordar que no se puede saber con certeza cuándo ocurrirá un gran terremoto. La mejor herramienta disponible es la preparación.