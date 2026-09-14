“Festejan la crónica de una muerte anunciada”: Abelina López se “rebela” tras nombramiento de Bety Mojica en Guerrero

La alcaldesa de Acapulco con licencia, Abelina López, rechaza la designación de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero (Especial)

Se inconforma Abelina López — La presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, expresó su inconformidad con el resultado de la encuesta de Morena que designó a Beatriz Mojica como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y sentenció que “están festejando la crónica de una muerte anunciada”.

“Esto es un parteaguas… parece que están festejando la crónica de una muerte anunciada”, recalcó.

Con evidente molestia y acompañada por sus simpatizantes, López Rodríguez, quien también contendió por esa posición al interior de Morena, aseguró que Mojica ganó “la encuesta de papel”, mientras que ella obtuvo el respaldo en “la encuesta real”.

“Yo tengo la encuesta real, la del pueblo, donde más de 100 mil personas caminaron conmigo…”, reclamó.

Sus seguidores respondieron con gritos de “¡Abelina, Abelina!”.

Abelina pide revisar la trayectoria de los aspirantes

Cuestionada sobre si no ve con buenos ojos a Beatriz Mojica, la alcaldesa con licencia de Acapulco pidió revisar la historia de izquierda de cada uno de los aspirantes y aprovechó para recordar su propia trayectoria política.

No obstante, sostuvo que el proceso continuará porque Morena es “un partido de principios” y, afirmó, no debe aceptar simulaciones.

Evita respaldar a Beatriz Mojica

Al ser cuestionada sobre si acompañará a Beatriz Mojica en su carrera rumbo a la gubernatura de Guerrero, López Rodríguez se limitó a mover los brazos de un lado a otro en señal de negativa, sin emitir una respuesta verbal.

Asimismo, rechazó pronunciarse sobre si la encuesta interna se desarrolló con transparencia y señaló que respeta a la dirigencia nacional de Morena, aunque evitó hacer más comentarios sobre el proceso que definió la coordinación estatal del partido.

La Crónica de Hoy 2026