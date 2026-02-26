Flujo ilegal de armas por parte de E.U. (Galo Cañas Rodríguez)

Durante el transmisión de la mañanera “Conferencia del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno estadounidense frenar el flujo ilegal de armas hacia México.

La presidenta planteó una corresponsabilidad bilateral en seguridad, afirmando que el gobierno mexicano combate el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y pidiendo reforzar acciones por parte del gobierno estadounidense para detener el flujo ilegal de armas hacia suelo mexicano.

“Si nos quieren ayudar, nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas: paren la entrada de armas de Estados Unidos a México”, expresó.

La entrada ilegal de armamento fortalece a los grupos criminales, que con el reciente operativo del Ejercito con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se verificó que gran parte del armamento utilizado por este grupo criminal provenía de Estados Unidos.

La postura mantenida por la presidenta sobre la entrada de armas se sustenta en datos obtenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde el censo realizado por el ejercito mexicano mostró que gran parte de las armas aseguradas son de uso exclusivo del ejercito estadounidense, las armas utilizadas por CJNG incluían rifles de alto poder y lanzacohetes.

Expresó además que la soberanía nacional puede respetarse en base a la cooperación, coordinación e investigación de ambos gobiernos.