Pável Jarero respalda la reforma electoral de Sheinbaum

Miguel Pável Jarero, senador de Morena

El senador morenista, Miguel Pável Jarero Velázquez, expresó apoyo a la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, para la reducción de costos de los ejercicios electorales y establecer reglas que representen la política en el país.

Pavel Jarero destacó que se trata de un compromiso de la presidenta del país, ya que el objetivo del proyecto es la realización de procesos electorales austeros y cercanos a la ciudadanía.

El funcionario exteriorizó que la iniciativa responde a una lucha histórica para la eliminación de privilegios y corregir. También afirmó que dichas acciones permitieron que las militancias pasadas fueran utilizadas en concentración de decisiones y espacios lejos del territorio.

Asimismo, resaltó que la representación de las minorías no se excluye; al contrario, se legitima mediante la participación política en colonias, comunidades y municipios, reconociendo el trabajo de quienes construyen organización desde el principio.

Por último, aseguró que desde el senado, la bancada de Morena acompañará “toda reforma que fortalezca una democracia más justa, plural y auténticamente participativa”.

La Crónica de Hoy 2026