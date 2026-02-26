¿Por qué están demandando a Xóchitl Gálvez?: Carlos Ímaz inicia procedimiento legal contra la excandidata presidencial

Xóchitl Gálvez enfrenta un procedimiento legal por presunto daño moral luego de que Carlos Ímaz interpusiera una demanda civil en su contra, relacionada con declaraciones que la entonces candidata realizó durante un debate presidencial en abril de 2024.

¿Cuál es el origen de la demanda?

De acuerdo con lo expuesto por Ímaz, la acción legal deriva de comentarios públicos en los que Gálvez hizo referencia a un video difundido hace más de dos décadas, donde el exfuncionario aparece recibiendo dinero en efectivo. Ímaz sostiene que esas afirmaciones afectaron su honor, imagen y reputación, por lo que busca una reparación por la vía civil.

“Lo que yo dije en el debate lo tomé de un video que se hizo público en el 2024 donde se ve al señor Carlos Ímaz tomando fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa, entonces, es un hecho público”, mencionó.

¿Qué ha dicho Xóchitl Gálvez sobre el procedimiento?

La excandidata presidencial ha señalado que sus declaraciones se basaron en hechos conocidos y documentados, además de que se emitieron en un contexto de debate político, protegido por la libertad de expresión. También ha cuestionado el tiempo transcurrido entre los hechos mencionados y la presentación de la demanda, sugiriendo que se trata de un intento de censura o intimidación.

¿Qué debate ha generado este caso?

El caso ha reavivado la discusión sobre los límites de la libertad de expresión en campañas electorales y el uso de demandas por daño moral contra figuras públicas. Mientras simpatizantes de Gálvez consideran que se trata de un recurso para acallar críticas, otros señalan que cualquier persona tiene derecho a defender su reputación por la vía legal.