¿Quién es Pedro Segura?: el ex candidato a gobernador de Guerrero que hizo homenaje póstumo a El Mencho

Pedro Segura El empresario y Candidato aseguró que volverá a cantar los temas dedicados al líder abatido del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado múltiples reacciones, incluyendo de personas que eran afines al grupo del crimen organizado. Varios personajes políticos han sido ligados a asociaciones con este cártel y ahora hay uno más sobre la mira. Se trata de Pedro Segura Valladares, quien fue candidato a la gubernatura del estado de Guerrero y quien ahora salió en un video haciendo un “homenaje póstumo” a El Mencho.

¿Quién es Pedro Segura Valladares?

Pedro Segura Valladares es empresario y figura política del estado de Guerrero dedicado principalmente a actividades hoteleras y agropecuarias, con presencia en la región norte de Guerrero. En el ámbito político, fue postulado en 2021 como candidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición integrada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aunque no logró obtener el cargo en ese proceso electoral.

En agosto de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República bajo acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y una presunta participación en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; sin embargo, fue liberado por falta de pruebas tras unos días en prisión

Así fue el homenaje de Pedro Segura a El Mencho

La controversia más reciente surgió tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido por fuerzas federales en un operativo en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026.

El 25 de febrero de 2026, Segura Valladares organizó un concierto gratuito en su rancho y hotel “Vida en el Lago”, ubicado en Tepecoacuilco, Guerrero, con motivo de la celebración del Día de la Bandera. En este evento, invitó a la agrupación Los Alegres del Barranco, conocida por interpretar corridos y narcocorridos, para amenizar la velada.

Durante la presentación, Segura insistió en que la agrupación interpretara el corrido “El Dueño del Palenque”, un tema asociado al CJNG y dedicado a El Mencho. Ante la negativa de los músicos, quienes adujeron posibles implicaciones legales por apología del delito, el excandidato tomó el micrófono y cantó fragmentos de la letra frente a los asistentes.

Volverá a cantar Narcocorridos

Ahora, horas después de que se diera a conocer el video, el ex candidato rechazó la polémica y publicó un mensaje en su cuenta de Facebook oficial, negando cualquier vínculo con el crimen organizado y señalando que volverá a cantar estos temas.

