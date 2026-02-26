Tarjeta Bienestar y Walmart: ¿En qué consiste el beneficio para adultos mayores, mujeres y estudiantes en 2026? Conoce cómo podrás ahorrar en tus compras en Walmart si pagas con tu tarjeta Bienestar este 2026 (Banco del Bienestar y Pixabay)

¿Te interesa ahorrarte unos pesos? El Banco del Bienestar ha lanzado un nuevo convenio con Walmart para que sus usuarios puedan tener beneficios en esta tienda.

Aquí te decimos cómo podrás ahorrar en tus compras en Walmart con los beneficios que te ofrece el Banco del Bienestar si pagas con tu tarjeta Bienestar este 2026.

Walmart y Banco del Bienestar: ¿En qué consiste el nuevo beneficio de marzo de 2026?

Entre los diferentes beneficios que ofrece la tarjeta del Banco del Bienestar, para este 2026, si pagas con ella tus compras en Walmart podrás recibir el 10% de bonificación en Cashie o Monedero electrónico.

Este beneficio aplica para todas tus compras, mientras pagues con la tarjeta del Bienestar. Aplica a nivel nacional en tiendas Walmart Super Center y Walmart Express sin un mínimo de compra.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de la tarjeta Bienestar con Walmart?

El beneficio del 10% de bonificación en Cashio o Monedero electrónico aplica para quienes tengan la tarjeta Bienestar, la cual se otorga a todos los beneficiarios de los Programas para el Bienestar, entre los que se encuentran:

Pensión Bienestar (Incluye Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar)

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Por lo que el beneficio de la bonificación abarca a mujeres, estudiantes y adultos mayores, siempre y cuando cuenten con su tarjeta Bienestar.

Asimismo, Walmart también ofrece el beneficio de bonificación a quienes paguen con la tarjeta Mujeres con Bienestar, la cual pertenece al programa del Gobierno del Estado de México.

¿Qué tiendas participan en el convenio con el Banco del Bienestar?

Si bien Walmart tiene el 10% de bonificación debido a su convenio con el Banco del Bienestar, existen otros supermercados como Soriana y Bodega Aurrerá.

Soriana ofrece a todos los usuarios del Banco del Bienestar el 10% en monedero electrónico en su tarjeta Soriana Ya, la cual pertenece a su programa de lealtad y con la que puedes obtener otros beneficios.

Por su parte, la Bodega Aurrerá también tiene el 10% de bonificación en Cashie si pagas con tu tarjeta del Bienestar, Mujeres con Bienestar o Mi Beca para Empezar.

Vigencia: ¿Hasta cuándo estará disponible este beneficio con la tarjeta Bienestar?

El beneficio que ofrece el Banco del Bienestar con su tarjeta Bienestar en los diferentes supermercados como Walmart, Soriana y Bodega Aurrerá estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.