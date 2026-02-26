Y tras muerte del Mencho… ¿quién es “La Rana”, nuevo objetivo de Estados Unidos en México? (FBI)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación por narcoterrorismo y apoyo al narcoterrorismo contra René Arzate García, alias “La Rana”, presunto líder del Cártel de Sinaloa.

En la orden de acusación contra René García y su hermano Alfonso, alias “Aquiles”, Estados Unidos extiende señalamientos sobre un supuesto vínculo con Hilda Brown, actual diputada de Morena, a quien se le acusa de presuntos nexos con “Los Mayos”.

¿Quién es “La Rana”, el nuevo objetivo de Estados Unidos en México?

Tras el abatimiento de El Mencho en un operativo militar, apoyado por fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano puso sus ojos en un nuevo objetivo: René Arzate, alias “La Rana”, quien junto a su hermano Alfonso, alias “Aquiles”, es buscado por delitos de narcotráfico desde 2014.

Sin embargo, en fechas recientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una extensión a su orden de búsqueda bajo acusaciones de liderar grupos de sicarios paramilitares que patrullan y controlan territorio. Además, se les señala por el uso de drones para vigilar y lanzar explosivos durante enfrentamientos con rivales, así como por portación de armamento de alto calibre, narcotráfico y lavado de dinero, siendo catalogados bajo el concepto de “narcoterrorismo”, externó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estados Unidos apunta que los hermanos Arzate son responsables de operaciones de narcotráfico en Tijuana, México, así como de la fabricación y exportación de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, para su distribución en territorio estadounidense.

¿Cómo califica EU a “La Rana”, nuevo objetivo prioritario tras la muerte de El Mencho?

Adam Gordon, fiscal del Distrito Sur de California, calificó a René Arzate, alias “La Rana”, como “un lugarteniente de alto rango y ultraviolento del Cártel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo”, además de anunciar una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita dar con su paradero y detención.

El fiscal de distrito señaló que esta extensión en las acusaciones contra los hermanos Arzate forma parte de la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el dictamen de Organizaciones Terroristas Internacionales, clasificación en la que se incluye al Cártel de Sinaloa desde 2025.