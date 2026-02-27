Asociación de Ciudades Capitales renueva su comité; edil de Saltillo, nuevo presidente

Renueva ACCM su presidencia (Adrián Contreras)

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, encabezó la toma de protesta del comité de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), en la que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, asumió la presidencia de la ACCM.

La ACCM fue creada hace cinco años y es integrada por 21 capitales que trabajan haciendo sinergia para mejorar las políticas públicas enfocadas en temas clave como seguridad, movilidad, desarrollo económico, sostenibilidad, servicios públicos y finanzas municipales.

Su importancia radica en que las ciudades capitales concentran funciones administrativas, actividad económica, infraestructura estratégica y una alta densidad poblacional, lo que las convierte en nodos fundamentales para el desarrollo nacional.

Durante su mensaje, Manolo Jiménez comentó que en la entidad que gobierna, especialmente en Saltillo, “hay una fórmula mágica”, y es el trabajo en equipo con los tres órdenes de Gobierno.

Afirmó que la entidad trabaja muy bien con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que recientemente realizó una exitosa gira en Coahuila.

“Somos punto de encuentro de toda la gente que quiere hacer cosas buenas. Nos dedicamos a trabajar, a sumar y dar buenos resultados”, aseguró el gobernador.

Detalló que la asociación es fundamental para compartir las buenas prácticas que se llevan a cabo en las ciudades, lo que coadyuva en el fortalecimiento de los gobiernos municipales con el fin de construir capitales más eficientes, innovadoras y cercanas a la ciudadanía.

“La asociación está integrada por las ciudades más pobladas e innovadoras del país”, dijo; aprovechó para desearle éxito al nuevo presidente de la ACC, Javier Díaz González, quien es el tercer presidente de esta asociación.

“Lo que podamos sumar desde Coahuila, cuenten con nosotros. México nos necesita a todas y todos, lo que se vive en el país requiere de la unidad y del trabajo en equipo, si le va bien a los municipios les va a bien a todos”, afirmó.

Para finalizar comentó que se debe de trabajar en conjunto para formar capitales más fuertes y unidas, “ya que México se construye desde sus ciudades”.

La ACCM trabaja sin colores partidistas

Al tomar la palabra, el nuevo presidente de la ACCM, Javier Díaz Gonzáles, también alcalde de Saltillo, aseguró que existe una enorme convicción para que las capitales avancen con paso firme y hacia la dirección correcta.

Aseguró que en la asociación participan representantes de todas las fuerzas políticas con el fin de fortalecer las distintas políticas, “sin colores partidistas”, trabajando por el bien de la ciudadanía.

Díaz González destacó que gran parte del trabajo de la asociación se hace en conjunto con el gobierno federal; aprovechó para reconocer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la Secretaria de Defensa Nacional, encabezada por el general Ricardo Trevilla Trejo; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch.

“Señora presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con el absoluto respaldo de la Asociación de Ciudades Capitales de México”, enunció.

Javier Díaz González celebró que asume la presidencia de la ACCM con mucha gratitud, “me siento muy honrado por liderar a un equipo de gente profesional y comprometida con su país”.

Y también agradeció al gobernador Manolo Jiménez por su acompañamiento y apoyo.

“Estamos listos para dar un paso hacia adelante como asociación. Que lo que sí de resultados se comparta, se mejore y se replique… Si una ciudad cuenta con una mejor forma de prestar un servicio, simplificar trámites o mejorar la movilidad, que lo comparta y se replique”.

Añadió que las ciudades capitales enfrentan desafíos cada vez más complejos, pero ante todos los retos, “tenemos la unidad, que es lo más importante. Estamos listos para trabajar con todo, y lo haremos todos los días por amor a México”.

Ante medios de comunicación, aseguró que las ciudades capitales trabajan en conjunto para poder transformar el país desde lo local; comentó que uno de los temas prioritarios es la seguridad, la movilidad, “vamos a trabajar en conjunto y en unidad para seguir fortaleciendo a las capitales de México“.

Como parte de la jornada, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Distintivo ACCM a la Excelencia Municipal 2025, a 15 municipios del país, una iniciativa de la ACCM desarrollada en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Locales (PROLOCAL) y la Fundación Konrad Adenauer México (KAS México).

Este reconocimiento se ha consolidado como uno de los distintivos municipalistas más relevantes del país, al reconocer a los gobiernos municipales de las capitales de México que implementan políticas públicas con impacto positivo en sus comunidades y que destacan por la calidad en la gestión de sus administraciones.