En enero 2026 México registró un déficit comercial de 6,481 mdd

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha dado a conocer que en enero del año presente, México tuvo un déficit comercial de 6,481 millones de dólares a pesar de la subida de 8.1% de las exportaciones.

De igual manera, el Inegi comentó que el déficit de enero se encuentra por encima de la cifra que también fue negativa de 4.558 millones de dólares del mismo mes de 2025.

En su reporte, el organismo autónomo explicó que el cambio mensual “se originó de la disminución en el saldo de la balanza de productos no petroleros “ y “de un menor déficit de la balanza de productos petroleros”.

Asimismo, las exportaciones totales aumentaron un 8.1% interanual en enero hasta los 48.007 millones de dólares.

Por su parte las ventas petroleras cayeron en un 33.5% interanual al encontrase en 1,110,6 millones de dólares. Y las no petroleras se elevaron hasta los 46,897,2 millones de dólares.

En cuanto a las importaciones, estas aumentaron hasta los 54,489 millones de dólares. Mientras que las compras petroleras se contrajeron un 21.3% año contra año, ubicándose en 3,324,7 millones de dólares. Y las no petroleras sumaron 51,164,1 millones de dólares.

México reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, logrando un superávit comercial en 2025, a diferencia del dato negativo de 8,212 millones de dólares de hace dos años.

México se ha afianzado al T-MEC con el objetivo de impulsar el crecimiento de su economía, ya que una cuarta parte de depende de las exportaciones a Estados Unidos. Por ello el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han pronosticado una recesión para México ante los aranceles de Donald Trump.

Con información de EFE