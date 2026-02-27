Gasolineras de la región golfo del país venden combustible por debajo de 24 pesos: Profeco

Gasolina por debajo de 24 pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó cuáles son las estaciones de servicio que se encuentran en el top de las que cumplen con la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina regular, al vender el combustible por debajo de 24 pesos.

La dependencia reveló que el precio promedio nacional del litro de este combustible al 20 de febrero fue de 23.55 pesos. La gasolinera que encabeza la lista por tener el precio más razonable es de marca Pemex, ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con precio de 23.29 pesos por litro.

De acuerdo con los datos de la procuraduría hasta el 19 de febrero, indicaron que con precio de 23.39 pesos se ubica una estación de servicio en Tampico, Tamaulipas, de grupo Pemex. Le sigue la gasolinera de Pemex en Guadalajara, Jalisco, con 23.49 pesos.

Las estaciones de servicio que también conforman este listado de precios asequibles son:

Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 23.78 pesos el litro

Pemex en Santa Clara, Durango, 23.79 pesos

Servifácil, en Paraíso, Tabasco, 23.79 pesos

RH Gasolinera, en Culiacán, Sinaloa, 23.84 pesos

Pemex, en Mérida, Yucatán, 23.94 pesos

En cambio, las estaciones de servicio que conforman el top de precios caros son:

Petro Seven, en Saltillo, Coahuila en 24.99 pesos el litro

Valero, en Puerto Vallarta, Jalisco, 24.59 pesos

Go Gas, en Cancún, Quintana Roo, 24.59 pesos

Chevron en Culiacán, Sinaloa, 24.50 pesos

Pemex en Guadalupe Victoria, Durango, 24.40 pesos

Repsol, en Cuautla, Morelos, 24.39 pesos

Lagas en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca con precio de 24.19 pesos

A través del mapa virtual, se pueden ubicar aquellas estaciones de servicio que venden el litro de combustible regular a precios justos y aquellas que exceden del precio establecido https://alertas.gob.mx/estaciones/.

La Profeco asegura que continúa con los trabajos de verificación y vigilancia en las gasolineras de todo el país, con el objetivo de orientar a las personas consumidoras en su decisión de compra. Asimismo, mencionó que a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx, y redes sociales X @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook /ProfecoOficial se pueden presentar quejas denuncias.

La Crónica de Hoy 2026