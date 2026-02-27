Sergio Salomón Céspedes recibe Doctorado Honoris Causa del IPN

Sergio Salomón Céspedes recibe Doctorado Honorias Causa del IPN

En el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración, recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por dicha institución en reconocimiento a su trayectoria y al impulso que ha dado a la educación en Puebla.

En la décima Sesión Ordinaria del Consejo General Consultivo del 24 de julio de 2025, se decidió otorgar este reconocimiento a Salomón Céspedes, quien ha ocupado cargos como gobernador de Puebla, presidente municipal de Tepeaca, y diputado del Congreso Estatal de Puebla.

Como parte de su administración como gobernador del estado, facilitó la construcción de dos planteles del IPN en la entidad; el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), ubicado en Ciudad Modelo. Este complejo educativo consta de 29 laboratorios, cinco automotrices, 13 agroindustriales, cinco textiles y seis enfocados al cuidado del agua.

Y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería “Alejo Peralta” (UPII). Ambos, ubicados al sur de la capital poblana y que tuvieron una inversión de dos mil 891 millones 866 mil pesos.

En la sala del Consejo General Consultivo, el ex gobernador recibió el máximo reconocimiento del Politécnico de manos del director de la casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval, y del Secretario General, Ismael Jaidar Monter.

Jaidar Monter reconoció la vida y trayectoria del político mexicano mediante una semblanza de su vida y señaló que “el doctorado honoris causa no es solo una distinción honorífica es una expresión de gratitud de admiración por la labor que se ha realizado a lo largo de su carrera que ha contribuido de forma excepcional al progreso al bienestar y al fortalecimiento de los principios democráticos que rigen la vida pública de México”.

El director del Politécnico, destacó que Sergio Salomón Céspedes es un mexicano que ya pasó a la historia, ya que contribuyó a la expansión de la institución al estado de Puebla.

“Dr. Sergio Salmon su gestión será recordada con la solidez de quien construye con la mirada puesta en las próximas décadas en su estado, usted entendió que el progreso de Puebla es un camino que se construye por todos los frentes, no solo se trata de fortalecer el espíritu a través del conocimiento, sino de trazar las rutas del desarrollo, todo ello mediante una infraestructura que sea moderna y comunicaciones que hoy conectan a ese estado maravilloso con el mundo”, expresó.

El protagonista de la ceremonia agradeció el honor expresando “nunca me imaginé encontrarme aquí”, reconoció el valor del IPN como más que una institución educativa pues el conocimiento es una responsabilidad.

“Este reconocimiento más que algo propio, lo asumo como algo colectivo, pertenece a mi pueblo, a mi estado, y que deviene de una enorme suma de voluntades.”

Céspedes Peregrina reconoció que durante su carrera política centró su interés en apoyar la educación como apoyo a las familias y jóvenes del estado, por ello se interesó en generar una alianza con el IPN a fin de llevar a Puebla a una de las mayores instituciones de educación del país.