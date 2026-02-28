Autoridades monitorean el precio del atún en lata y establecimientos de mariscos

Atún en lata

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó los precios mínimos y máximos de atún en lata en sus diferentes presentaciones, pues es uno de los alimentos más vendidos en esta temporada.

El monitoreo semanal de la dependencia identificó los precios más bajos en Chedraui, Puebla, Puebla, a un precio de 14.40 pesos, seguido de, Supermercado González, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 16.50 pesos y de supermercado S Mart ubicado en Chihuahua, Chihuahua, a 17.49 pesos, todos de la marca Herdez.

En cambio, los precios más elevados de esta presentación se encontraron en minisúper Superette, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Farmacias Guadalajara, ubicadas en Puebla, Puebla y en Apizaco, Tlaxcala, a un precio de 27.50 pesos, también de la marca Herdez.

Lata 140 gr. aleta amarilla en agua

En la supervisión hubo registros más bajos con la presentación de la marca Dolores, en el supermercado S Mart, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 18.99 pesos; mercado público Voy Abastos, de Ciudad Juárez, Chihuahua, a 19.10 pesos, y mercado público Aeropuerto, también de Ciudad Juárez, Chihuahua, a 19.20 pesos.

En comparación con lo anterior, los precios más altos se identificaron en Supermercado González, de Ciudad Juárez, Chihuahua, a 27 pesos; mercado público República, en San Luis Potosí, a 26 pesos, y Walmart de Acapulco, Guerrero, y Campeche, Campeche, a 25 pesos la lata, marca Dolores.

Operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”

Del 18 al 25 de febrero, la Profeco ha realizado 11 visitas de verificación a establecimientos comerciales, ha supervisado 19 mil productos con mayor consumo en esta temporada y también ha realizado 71 visitas de vigilancia a agencias de viajes, líneas camioneras y aéreas, tiendas de artículos religiosos, pescaderías y marisquerías, pollerías y mercados públicos, entre otros.

Asimismo, la dependencia instaló módulos en los que se han proporcionado 738 asesorías a los consumidores y consiguió dos conciliaciones entre las personas consumidoras y proveedores.

