El acta de defunción de Nemecio Oseguera revela la causa oficial de muerte tras su abatimiento. La FGR confirmó la identidad del cuerpo con pruebas genéticas.

Por Juan Hernández
¿De qué murió El Mencho? Revelan acta de defunción tras su abatimiento (Cuartoscuro - DEA)

Revelan el acta de defunción de Nemecio Rubén Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su abatimiento en combate con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con inteligencia estadounidense.

El documento oficial, expedido por el Registro Civil de la Ciudad de México, establece que Nemecio Oseguera murió a las 10:30 de la mañana del 22 de febrero, mientras era trasladado hacia la capital, tras recibir múltiples heridas de arma de fuego, de acuerdo con información de Reforma y El Universal.

¿Cuál fue la causa de muerte de Nemecio Oseguera, alias El Mencho?

El acta de defunción de quien era considerado uno de los artífices y creadores del CJNG registra como causa de muerte: “Conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores dominantes”, apunta el documento que fue entregado a familiares, mismo donde se consigna la inhumación del cuerpo de El Mencho.

De acuerdo con la descripción del documento, la causa de muerte corresponde a múltiples lesiones mortales por disparo en pecho, abdomen y piernas.

FGR confirma que el cuerpo trasladado a CDMX tras operativo corresponde a El Mencho

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), tras confirmarse la correspondencia genética, el cuerpo sin vida de Nemecio Oseguera fue entregado a sus familiares.

Luego de la realización de múltiples pruebas, se determinó que “efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, confirmando la correspondencia sanguínea con familiares solicitantes del cuerpo trasladado a la Ciudad de México tras el operativo militar en Tlapalpa, Jalisco.

¿Quién era El Mencho?

Nemecio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal con presencia en diversas regiones del país. Durante años fue considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Su figura estuvo vinculada al crecimiento y expansión del CJNG, grupo señalado por autoridades federales por su capacidad operativa y confrontaciones con fuerzas de seguridad en distintos estados de México.

