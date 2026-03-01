¿De qué murió El Mencho? Revelan acta de defunción tras su abatimiento (Cuartoscuro - DEA)

Revelan el acta de defunción de Nemecio Rubén Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su abatimiento en combate con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con inteligencia estadounidense.

El documento oficial, expedido por el Registro Civil de la Ciudad de México, establece que Nemecio Oseguera murió a las 10:30 de la mañana del 22 de febrero, mientras era trasladado hacia la capital, tras recibir múltiples heridas de arma de fuego, de acuerdo con información de Reforma y El Universal.

¿Cuál fue la causa de muerte de Nemecio Oseguera, alias El Mencho?

El acta de defunción de quien era considerado uno de los artífices y creadores del CJNG registra como causa de muerte: “Conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores dominantes”, apunta el documento que fue entregado a familiares, mismo donde se consigna la inhumación del cuerpo de El Mencho.

De acuerdo con la descripción del documento, la causa de muerte corresponde a múltiples lesiones mortales por disparo en pecho, abdomen y piernas.

FGR confirma que el cuerpo trasladado a CDMX tras operativo corresponde a El Mencho

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), tras confirmarse la correspondencia genética, el cuerpo sin vida de Nemecio Oseguera fue entregado a sus familiares.

Luego de la realización de múltiples pruebas, se determinó que “efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, confirmando la correspondencia sanguínea con familiares solicitantes del cuerpo trasladado a la Ciudad de México tras el operativo militar en Tlapalpa, Jalisco.

¿Quién era El Mencho?

Nemecio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal con presencia en diversas regiones del país. Durante años fue considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Su figura estuvo vinculada al crecimiento y expansión del CJNG, grupo señalado por autoridades federales por su capacidad operativa y confrontaciones con fuerzas de seguridad en distintos estados de México.