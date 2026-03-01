IMSS simplifica sus trámites: aceptará CURP biométrica y fortalecerá uso de e.firma

Pacientes Paramédico observa la fila de enfermos que esperan ser atendidos. (Daniel Augusto)

Con el fin de que los trámites sean más sencillos y accesibles para los derechohabientes y patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó un acuerdo que simplificará los procesos de afiliación y registro patronal, además de fortalecer el uso de herramientas digitales.

El ajuste ya fue avalado por el Consejo Técnico del instituto y forma parte de la estrategia de modernización que se impulsa junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de reducir burocracia y acelerar tiempos de atención.

¿Qué trámites del IMSS tendrán modificaciones?

Entre los trámites que tendrán modificaciones están:

Alta Patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo.

Asignación o cancelación del Registro Patronal Único.

Asignación del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y certificado digital.

Avisos de movimientos afiliatorios de trabajadores, como altas, bajas y cambios de salario.

Es importante recalcar que en varios casos el proceso será híbrido, es decir comenzará en línea y se concluirá en la subdelegación correspondiente.

Uno de los cambios más relevantes es que el IMSS aceptará la CURP biométrica como medio de identificación en trámites presenciales, y en tanto el mecanismo se implementa completamente en todo el país, seguirá siendo válida una identificación oficial vigente con fotografía. Una vez que la CURP biométrica opere de forma general, será el documento nacional de identificación para estos procesos.

El acuerdo también consolida el uso de la e.firma como requisito para realizar trámites en línea, por ejemplo para el alta patronal o los movimientos afiliatorios.

En el caso del Registro Patronal Único, por ejemplo, la asignación podrá resolverse en un plazo de hasta cinco días hábiles (o hasta 10 si se trata de más de 30 registros), mientras que la cancelación será inmediata, además el certificado digital tendrá una vigencia de dos años.

El IMSS también está trabajando en la actualización de sus sistemas para avanzar hacia un expediente digital, lo que permitiría, a futuro, reducir aún más la entrega de documentos físicos.

Con estas medidas, el instituto busca facilitar el cumplimiento de obligaciones patronales y hacer más ágil la relación entre ciudadanos, empresas y seguridad social.