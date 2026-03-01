Pensión IMSS 2026: las 5 razones por las que podrías perderla y listado de quiénes están en riesgo

Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo funciona está opción para mejorar la pensión? Con la Modalidad 40 del IMSS puedes continuar cotizando a pesar de haber perdido el trabajo; conoce todos los detalles sobre esta forma para mejorar tu pensión (Imagen hecha con IA y IMSS)

A pocos días de que se efectúe el primer pago de pensiones del año —programado para el 2 de marzo de 2026— han surgido inquietudes entre miles de jubilados del IMSS sobre si su derecho al ingreso económico mensual podría perderse por distintas razones técnicas y de trámite. La preocupación va desde quienes están próximos a jubilarse hasta pensionados ya beneficiados, y parte de la confusión se ha profundizado por versiones que circulan en redes sociales.

Mientras que la institución ha aclarado que no existe un trámite de registro biométrico que condicione el pago de marzo, contrario a lo que circuló en redes, la realidad es que sí hay factores legales y administrativos que pueden provocar la negativa o pérdida de tu pensión si no se cumplen ciertos requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social.

¿Quiénes podrían perder la pensión del IMSS?

Aunque la lista exacta de beneficiarios que podrían perder su pensión no se publicita de forma abierta por el IMSS debido a la naturaleza individualizada de cada caso, los motivos más comunes y reportados que podrían llevar a una negativa o cancelación en marzo de 2026 incluyen:

Falta de comprobación de supervivencia

Uno de los errores más comunes —y también más fáciles de evitar— es no realizar la comprobación de supervivencia cuando el Instituto lo solicita.

Aunque en muchos casos este proceso ya se valida automáticamente con bases de datos oficiales, todavía existen esquemas o situaciones particulares donde el pensionado debe presentarse físicamente o realizar el trámite digitalmente.

Si el sistema no puede confirmar que la persona sigue con vida, el pago se congela de manera preventiva.

Esto no significa que la pensión se pierda definitivamente, pero sí puede generar retrasos de semanas o meses mientras se regulariza el estatus. La recomendación es simple:

Revisar notificaciones del IMSS

Confirmar citas

Mantener actualizados teléfono y correo

Ignorar avisos suele ser la causa principal del problema.

Datos personales desactualizados

Cambiar de domicilio, número telefónico o banco sin notificar al Instituto puede parecer algo menor, pero para el sistema del IMSS representa una inconsistencia que puede frenar depósitos.

Cuando la cuenta CLABE está mal registrada, cancelada o pertenece a otra persona, el pago rebota automáticamente y el Instituto suspende la transferencia hasta aclarar la situación.

Lo mismo ocurre con errores en CURP, nombre o acta de nacimiento.

Este tipo de fallas administrativas provoca bloqueos innecesarios que podrían evitarse con una actualización anual de datos.

La clave aquí es prevención: mantener todo coincidiendo exactamente con documentos oficiales.

Cobros indebidos o duplicidad de pensiones

El IMSS cruza información con otras dependencias federales para detectar posibles dobles beneficios o pagos que no corresponden.

Entre las situaciones que activan alertas están:

Recibir dos pensiones incompatibles al mismo tiempo

Cobrar beneficios tras el fallecimiento del titular

Seguir recibiendo recursos después de perder el derecho legal

Cuando esto ocurre, el Instituto no solo puede suspender la pensión, también puede exigir devoluciones.

Por eso es importante que familiares y beneficiarios informen cualquier cambio de estatus de inmediato. Retrasar el aviso puede generar adeudos.

Reincorporarse a un empleo formal sin reportarlo

Algunos regímenes de pensión establecen límites para volver a trabajar formalmente.

Si el pensionado se registra nuevamente ante el IMSS como trabajador activo sin haber declarado su situación, el sistema puede interpretar que ya no cumple con los requisitos de retiro. Esto puede derivar en:

Suspensión temporal

Ajustes al monto

Cancelación del beneficio

No todos los esquemas prohíben trabajar, pero sí exigen notificarlo. Antes de aceptar un nuevo empleo, conviene revisar las condiciones específicas de la pensión.

Problemas legales o falta de documentos oficiales

Otro motivo frecuente de suspensión es la falta de documentos vigentes o conflictos jurídicos. Trámites detenidos por:

Actas no actualizadas

Juicios sucesorios

Disputas de beneficiarios

Poderes legales no reconocidos pueden congelar pagos hasta que se resuelva la situación. Esto ocurre especialmente en pensiones por viudez u orfandad.

La recomendación es mantener toda la documentación en orden y atender procesos legales con rapidez para evitar interrupciones prolongadas.