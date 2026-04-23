Calendario para mayo 2026: estos son los puentes y días de descanso para estudiantes y trabajadores en México

Calendario de Mayo 2026 en México El calendario de la SEP marca cuatro días sin clases, aunque no todos aplican como feriados laborales. Aquí te explicamos cuáles son y qué pasa si trabajas en esas fechas.

Con el arranque de mayo, el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca una serie de suspensiones de clases para preescolar, primaria y secundaria.

En total, serán cuatro días sin actividades escolares, aunque solo uno aplica como descanso obligatorio para trabajadores. Aquí te explicamos cuáles son y qué pasa si trabajas en esas fechas.

¿Qué días no hay clases en mayo 2026? Según la SEP

De acuerdo con el calendario oficial, los estudiantes tendrán suspensión de clases en estas fechas:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día de la Maestra y el Maestro

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

Estas fechas generan fines de semana largos, como el del 1 al 3 de mayo o el del 15 al 17, lo que abre la puerta a planes familiares o descansos extendidos.

¿Todos son días feriados de mayo son de descanso para trabajadores?

No. Aunque hay varios días sin clases, solo el 1 de mayo está considerado como descanso obligatorio para trabajadores, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

El resto de las fechas aplican únicamente para estudiantes, aunque algunas empresas pueden decidir dar el día libre de manera interna.

¿Qué pasa si trabajas el 1 de mayo?

Si una persona trabaja el Día del Trabajo, la ley establece que debe recibir un pago adicional. Es decir, se paga el salario normal más el doble, lo que equivale a un pago triple por ese día.

Además, si el descanso obligatorio coincide con domingo, puede sumarse la prima dominical. En caso de incumplimiento, se puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para denunciar.

¿El 10 de mayo hay clases en México?

El Día de las Madres, que en 2026 cae en domingo, no modifica el calendario escolar ni laboral.

No es un día de descanso obligatorio, aunque muchas escuelas suelen organizar festivales o actividades conmemorativas.

Otros descansos que vienen en el ciclo escolar

Antes de que termine el ciclo 2025-2026, todavía hay fechas importantes:

Viernes 26 de junio: último Consejo Técnico Escolar (sin clases)

15 de julio: fin oficial del ciclo escolar

A partir de esa fecha comienzan las vacaciones de verano para estudiantes de educación básica.

Un mes con pausas… pero no para todos

Aunque mayo destaca por sus varios días sin clases, la diferencia entre calendario escolar y laboral sigue marcando el ritmo.

Para estudiantes, son semanas con pausas y puentes; para trabajadores, el descanso real dependerá de su empresa y de lo que marca la ley.