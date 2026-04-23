Gobierno Federal confirma la adquisición del 100 por ciento del Tren Suburbano

Jorge Alberto Mendoza Sánchez FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, dio a conocer que el Gobierno Federal asumirá el 100 por ciento del control accionario del Tren Suburbano, tras su adquisición por un monto de 5,999 millones de pesos. Con la adquisición, se convierte en una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM).

Jorge Alberto Mendoza, explicó que se logró alcanzar un acuerdo tanto con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), como con Omnitren. De dicha manera este sistema de transporte va a pasar “de los privados a manos del pueblo de México”.

El Tren Suburbano opera desde el años 2008 y es “uno de los medios de transporte más importantes para conectar la Ciudad de México con el Estado de México”. El año pasado se registró que lo usaron 45.1 millones de personas usuarias. Cuenta con siete estaciones, 27 kilómetros y el recorrido dura aproximadamente 25 minutos.

Asimismo, el director general de Banobras comentó que se encuentran a la espera de unos últimos documentos por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes están revisando a detalle todos los activos, el mobiliario y todo lo que viene dentro de la empresa. Y destacó que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), organismo que ya contaba con una participación mayoritaria, asumirá la obligación de de pago del crédito vigente. Además van a ser quienes se encarguen de operar el Tren Suburbano.

Por otro lado, y como parte del proyecto de expansión “Plan de Trenes de Pasajeros de la República”, Mendoza Sánchez comentó que el día domingo 26 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará el ramal que va a ir desde la estación Lechería (Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México), hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). De igual forma, este tren va a tener siete estaciones, con la diferencia de que está conformado por 23 kilómetros. De dicha manera, va a mejorar la conectividad al permitirle a los usuarios trasladarse desde el centro de la Ciudad de México hasta el interior del aeropuerto.

Igualmente, ya se encuentran trabajando en la tercera etapa del proyecto de ampliación, es decir el tren que se va a mover desde el AIFA hasta Pachuca. Ahí son 6 estaciones con un recorrido de 57 kilómetros; entre los avances se encuentra la maquinaria y el derecho de vía.

Por último, la etapa final del plan consiste en la construcción de los trenes que van a salir desde desde Buenavista cuyo destino será el Estado de México, el AIFA, Pachuca y también los trenes del norte del país, pasando por Querétaro.