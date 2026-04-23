Tormenta Negra llega a CDMX y estados hoy 23 de abril: alerta por lluvias fuertes, granizo y descargas eléctricas

Lluvias fuertes y granizo CDMX El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México.

De acuerdo con el pronóstico del SMN varios estados de la república se verán afectados por el fenómeno meteorológico conocido como Tormenta Negra este jueves 23 de abril. Por lo que se esperan fuertes lluvias y caídas de granizo que llegarán hasta los 50 mm.

Por ello, en nuestra nota te decimos qué estados estarán en alerta por las fuertes lluvias del temporal de abril.

¿Qué está pasando con el clima en México?

El pronóstico del clima indica que la inestabilidad atmosférica continuará generando lluvias importantes en al menos cuatro estados del país, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento fuertes.

Este tipo de condiciones suelen originarse por la combinación de canales de baja presión, humedad y sistemas atmosféricos que intensifican las precipitaciones en cortos periodos de tiempo.

¿Qué estados serán los más afectados?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes del SMN, las lluvias fuertes se concentrarán en regiones específicas, donde podrían registrarse acumulaciones importantes en pocas horas. Por lo que los estados con más afectaciones climpaticas son los siguientes:

Puebla (sur y suroeste), Guerrero (este y noreste), Oaxaca (centro, norte y noroeste) y Chiapas (centro y sur), que padecerán los embates de lluvias puntuales fuertes.

(sur y suroeste), (este y noreste), (centro, norte y noroeste) y (centro y sur), que padecerán los embates de lluvias puntuales fuertes. Así como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo con intervalos de chubascos.

han presentado lluvias con granizo y descargas eléctricas, lo que permite anticipar un patrón similar en este nuevo episodio.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Ante este panorama, autoridades y especialistas recomiendan tomar las siguientes medidas para evitar cualquier tipo de afectación:

Evitar salir durante tormentas fuertes

No cruzar calles inundadas

Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables

Revisar drenajes y techos en casa

Estar atentos a alertas oficiales

Este no es un evento aislado. Durante abril, México ha experimentado varios episodios similares, con lluvias intensas en múltiples estados debido a condiciones atmosféricas inestables.