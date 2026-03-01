Presidenta Claudia Sheinbaum defiende su propuesta de reforma electoral

Presidenta Sheinbaum, reforma electoral La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió su propuesta de reforma electoral, a la cual calificó de muy sencilla, al tiempo que explicó que ésta consiste en que los 200 diputados de representación proporcional sean electos por el pueblo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió su propuesta de reforma electoral, la cual, puntualizó es muy sencilla, ya que dijo, se trata de que los 200 diputados de representación proporcional, “sean elegidos por el pueblo”.

En un evento en el municipio de Comondú, Baja California Sur, en el que la mandataria encabezó la entrega de tarjetas de programas sociales de manera representativa a algunos beneficiarios en aquella entidad, puntualizó que la su propuesta es muy sencilla, ya que contempla que los 200 diputados de representación proporcional “los elija el pueblo, que si votaste por un partido también eliges a los de representación proporcional”.

Asimismo, señaló que hay quienes se molestan con tal propuesta, empero, enfatizó “nosotros hicimos un compromiso con el pueblo y cuando hacemos compromisos los cumplimos y la Presidenta está cumpliendo”.

En este sentido, comentó que ya se ha combatido el nepotismo, se aprobó en la Constitución que ningún presidente municipal puede dejar a nadie de su familia en el cargo que ocupa, en la época de (el ex presidente Felipe) Calderón quitaron la no reelección para los diputados presidentes municipales “pues ya se aprobó en la Constitución que a partir del 2030, no habrá reelección a todos los puestos de elección popular”.

Ahora, insistió, “que haya representación proporcional, pero decidido por el pueblo, es el compromiso que hice y además que no cuesten tanto las elecciones, bajarle los recursos a los partidos políticos, al INE, ello, argumentó, ya que, cuestionó, “¿cómo es posible que un consejero electoral gane más que la Presidenta?”, y también la propuesta dice que los diputados locales deben ganar también lo mismo que la Presidenta, nada de bonos y otras cosas “son representantes populares y a vivir en la justa medianía”.

En su discurso, la jefa del Ejecutivo Federal arremetió contra los últimos seis sexenios de oposición, 36 años, dijo, que fueron de empobrecimiento del pueblo, de entrega de los recursos naturales, minas, las empresas de la nación, teléfonos, fertilizantes, “no pudieron acabar de privatizar Pemex, porque el pueblo lo impidió, pero casi lo logran, deuda privada convertida en deuda pública, el Fobaproa, en el que la deuda de unos cuantos que seguimos pagando todas las y los mexicanos, situación que cambió con la llegada de la Cuarta Transformación, a la Presidencia de la República.

Resaltó que desde 2019 cambió el modelo de desarrollo, el modelo económico, la visión de la política, porque, “la política es un asunto de todas y todos no solo de los políticos. Cambió el país, cambió la visión del pueblo se recuperó algo hermoso que es la dignidad y se recuperó la esperanza, eso solo lo puede hacer un gran movimiento social”.

Resaltó nuevamente algunos de los logros de los gobiernos de la cuarta transformación, como que, en seis años, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, el aumento al salario mínimo, mejora de las condiciones laborales, “el otro día, -resaltó-, veía una gráfica de una de las analizadoras de Bloomberg ese día el peso la moneda más fuerte del mundo, no solamente no ha habido inflación sino que sea contenido y cerramos 2025 con récord de inversión extranjera directa de todos los últimos años en el país

En este contexto, también refirió que en su gobierno se verá por seguir mejorando las condiciones laborales, “ya se aprobó la semana de 40 horas (habrá una reducción gradual hasta el 20230 reducir las 8 horas), va a ser paulatina pero ya tenemos la semana de 40 horas, igual se acabó el outsourcing se distribuye mejor la riqueza, que en las épocas pasadas”, resaltó.

La Presa El Novillo

En el marco de la gira de trabajo que realizó la Presidenta Sheinbaum Pardo, por Baja California Sur, la mandataria supervisó el avance de obras en la presa “El Novillo”, que abastecerá agua a las y los habitantes de La Paz, “es un programa integral, porque es: la presa, líneas de conducción, tanques de almacenamiento y el programa de sectorización”, precisó.

También se refirió al programa de vivienda que inició en Los Cabos, la basificación de los profesores, la planta del tratamiento de Los Cabos, una planta de tratamiento de Loreto, un acueducto de Santa Rosalía, “vamos a seguir apoyando la transpeninsular que es muy importante a los agricultores, a los a los ganaderos y a los pescadores de Comondú”, enfatizó.