¿Quién es Sergio Salomón y por qué el IPN lo reconoció con un doctorado Honoris Causa?

Sergio Salomón recibe doctorado Honoris Causa por el IPN

El actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, recibió el doctorado Honoris Causa por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en reconocimiento a su destacada contribución en materia educativa a lo largo de su trayectoria politica.

El IPN reconoce que, durante su administración como gobernador del estado de Puebla, en tan solo dos años se invirtieron más de 6,471.6 mdp en infraestructura educativa, cifra superior a lo destinado en este rubro por cualquier gestión anterior.

Esta distinción convierte a Céspedes Peregrina en la segunda persona en recibir este reconocimiento por parte del IPN, siendo precedido únicamente por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Además del monto histórico destinado a infraestructura, el Instituto Politécnico Nacional destacó que la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina priorizó la modernización de planteles, la construcción de nuevos espacios académicos y la rehabilitación de escuelas en zonas rurales y marginadas, con el objetivo de reducir brechas de acceso a la educación.

De acuerdo con el instituto, estas acciones no solo fortalecieron las condiciones físicas de aprendizaje, sino que también permitieron ampliar la cobertura y garantizar entornos más seguros y dignos para miles de estudiantes poblanos, un aspecto clave en la política educativa local.

Durante la ceremonia, autoridades politécnicas subrayaron que el Doctorado Honoris Causa se otorga a perfiles cuya labor tenga impacto social comprobable, por lo que el reconocimiento coloca a Céspedes Peregrina en una lista muy selecta de figuras públicas distinguidas por su aporte al desarrollo nacional.

El exgobernador se suma así al legado de personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, referente histórico de la vida política mexicana, lo que refuerza el carácter excepcional del galardón y proyecta su trayectoria hacia un ámbito donde la educación es vista como motor de transformación social.