Reforma electoral, destino incierto; PT y PVEM deshojan la margarita

La Cámara de Diputados se alista para recibir este lunes la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum

Los cuatro días de “reflexión” que otorgó la presidenta Claudia Sheinbaum a sus aliados del PT y PVEM para apoyar su reforma electoral que presentó en medios el pasado miércoles no fueron suficientes para convencerlos por lo menos en el corto plazo de respaldar esta iniciativa que ha sido fuertemente cuestionada por diversos sectores, incluidos ex presidentes del entonces IFE e INE y hasta la actual titular. Guadalupe Taddei.

La presidenta Sheinbaum anunció que este lunes enviará a la Cámara de Diputados su reforma electoral pero no lleva el respaldo total de sus aliados del PT y PVEM, con lo cual matemáticamente no es posible sacar adelante esa reforma que plantea recortes del 25 % a partidos e INE , desaparición del PREP, y de 32 senadores pluris además de cambios en la elección de diputados plurinominales.

En medio de críticas por los recursos federales que reciben sus Centros de Atención Infantil (Cendi), el Partido del Trabajo acusó una campaña de desprestigio y advirtió que los espacios democráticos que las izquierdas lograron conquistar con las reformas de 1977 y 1996, fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados, les obliga a mantener con dignidad y congruencia su postura.

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, estableció el líder del PT, Alberto Anaya al sugerir que no apoyarán esa reforma electoral en sus términos.

Advierte que su partido luchará “por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”.

En tanto que el PVEM se mantiene con fisuras en sus bancadas sobre todo en el Senado donde si bien al menos 7 senadores respaldan esa reforma, otros tantos están en contra.

Sin el apoyo del PT y PVEM, la reforma de Sheinbaum no logra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

Morena requiere al menos 86 votos de los 128 senadores que componen el Senado para lograr la mayoría calificada.

El partido guinda tiene 67 senadores, mientras que PVEM 14 senadores y PT , 6, que juntos logran 87, es decir, un voto más de la mayoría calificada que se requiere para aprobar reformas constitucionales.

Sin embargo , la rebelión en PT y PVEM lo ha llevado a replantear cifras y escenarios pues no les dan las cuentas para aprobar esa reforma en Senado.

Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados, donde la mayoría calificada se alcanza con 334 de los 500 diputados.

Morena cuenta con 253 diputados, por 62 del PVEM y 49 del PT para un total de 369. Es decir, le faltarían al menos 81 votos para lograr aprobar esa reforma.

La falta de consensos deriva sobre todo del rechazo al recorte de financiamiento a los partidos, recorte al INE, desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la desaparición de pluris pero también a nuevo mecanismo que se plantea para elegir a los diputados de representación proporcional.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, rechazó en días pasados la eventual desaparición del PREP pues recordó que ese instrumento dota de información el mismo día de la elección.

“No es desaparece el PREP y ya; la pregunta es ¿qué vamos a ofrecer?”, cuestionó

El PREP, el conteo rápido y el cómputo –agregó--son tres instrumentos que han permitido contar con información pronta el día de la elección.

¿OCURRENCIAS?

El ex presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, criticó el punto central que plantea la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum de que los candidatos a diputados plurinominales tienen que realizar campaña para ganar votos y llegar a San Lázaro.

“Suena bien, pero hay un pequeño problema: son votados en circunscripciones que tiene en promedio 60 distritos y 25 millones de electores. Imaginen cuanto dinero y tiempo necesitarían para verdaderamente hacer campaña”, cuestionó

¿INE CARO?

Otro de los puntos mas cuestionados por los expertos electorales es el recorte al INE bajo el argumento de que es muy costoso su operación.

Los expertos electorales explican que la eliminación de 32 senadores por la vía plurinominal, para que queden solamente 96 legisladores, le representaría a la Cámara alta un ahorro de apenas 311 millones de pesos.

De un presupuesto anual de 5 mil 103 millones 817 mil 38 pesos del Senado, dicho ahorro representa apenas el 6 por ciento.

El ex presidente del INE desmiente que las elecciones en México sean las mas caras del mundo e incluso la operación del INE.

Explica que las elecciones del 2024 a cargo del INE ascendió a 8 mil 803 millones de pesos , es decir, un costo de 5.19 dólares por elector si se toma en cuenta que el padrón en ese año era de 98.5 millones de posibles votantes.

Córdova citó un estudio de Forbes donde el costo de las elecciones en Brasil fue de 859 millones de dólares, unos 5.81 dólares por elector y lo mismo em Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay donde el coto por elector se eleva incluso a más de 9 dólares por elector.