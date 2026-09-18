Sheinbaum reconoce coordinación con la gobernadora de Guanajuato en seguridad y proyectos estratégicos

Claudia Sheinbaum junto a Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato (Presidencia)

Durante su visita a Irapuato, Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación entre el Gobierno de México y la administración estatal para atender los principales retos de la entidad, particularmente en materia de seguridad.

Sheinbaum resaltó que, pese a que ambos gobiernos provienen de partidos políticos distintos, se ha mantenido una relación de colaboración en temas como seguridad, educación, infraestructura y el proyecto de agua para Guanajuato.

“Eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo”, señaló la mandataria, quien reconoció el trabajo conjunto con la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Homicidios disminuyen 73%

En materia de seguridad, la Presidenta destacó que Guanajuato pasó de registrar durante varios meses niveles de entre 12 y 13 homicidios dolosos diarios a una reducción de 73%.

Recordó que en 2024 Guanajuato era la entidad con mayor número de homicidios dolosos del país, por lo que consideró significativa la disminución registrada a partir del trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales.

La estrategia, explicó, contempla desde acciones de atención a las causas de la violencia hasta las investigaciones y detenciones realizadas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum subrayó que la reducción no significa que el trabajo haya concluido, por lo que las instituciones mantienen las acciones de seguridad de manera permanente.

Coordinación más allá de la seguridad

Por su parte, la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo destacó la relación de colaboración con el Gobierno de México y aseguró que la coordinación institucional ha permitido avanzar en distintos proyectos para la entidad.

La mandataria estatal afirmó que desde el inicio de su administración encontró en Sheinbaum disposición y apertura para atender las principales necesidades de Guanajuato.

Destacó que el trabajo conjunto se ha desarrollado bajo una relación de respeto, colaboración y entendimiento, y sostuvo que las diferencias políticas no han impedido construir acuerdos.

“Podemos dar resultados cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos centramos en aquello que es verdaderamente importante”, expresó.

Libia Denisse señaló que Guanajuato mantiene coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías federal y estatal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para reducir los principales delitos.

La gobernadora también mencionó que se han abordado con el Gobierno de México proyectos relacionados con agua, educación, salud y seguridad, además de acompañar a la Presidenta en su ejercicio de rendición de cuentas.

Finalmente, aseguró que Guanajuato continuará trabajando de manera coordinada con la Federación durante los próximos años, con el objetivo de impulsar proyectos y acciones en beneficio de la población.