FGR investiga origen y destino de combustible asegurado en Guanajuato (Presidencia)

La Presidenta Claudia Shienbaum, cofirmó que se mantiene abierta la investigación tras el aseguramiento de una instalación utilizada para el almacenamiento de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, en un operativo en el que participaron la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades del Gobierno estatal.

Durante la revisión del predio no se encontraron personas en el lugar, debido a la magnitud del despliegue de seguridad realizado. Sin embargo, el secretario Omar García Harfuch, apuntó que se prevén detenciones como resultado de las investigaciones que continúan en curso.

Se explicó que, en otros casos de aseguramientos relevantes de combustible, las indagatorias han derivado posteriormente en la detención de personas relacionadas con las operaciones ilícitas. En este caso, las autoridades indicaron que se trabaja para establecer quiénes operaban la instalación y si fueron alertados previamente sobre el operativo.

FGR determinará operación y propiedad de la instalación

Respecto a las fotografías difundidas por la FGR, en las que se observan instalaciones de almacenamiento de grandes dimensiones, Harfuch señaló que será la propia Fiscalía, en coordinación con las áreas de Seguridad Física y Pemex Logística, la encargada de explicar con precisión las características y funcionamiento del sitio, pero se aclaró que el predio no pertenece a Petróleos Mexicanos, sino que es de carácter particular.

El secretario de Seguridad no precisó si el inmueble estaba relacionado con algún grupo delictivo específico, al considerar que hacerlo sin que concluyan las investigaciones implicaría especular sobre los hechos, se mencionó la posibilidad de que el predio estuviera vinculado con el Cártel de Santa Rosa de Lima, pero se precisó que corresponderá a la FGR determinar y dar a conocer oficialmente esa información.

Investigación busca identificar origen y destino del combustible

La Presidenta apuntó que la investigación busca establecer de dónde provenía el combustible y cuál era su destino, además de identificar a las personas y organizaciones involucradas en su adquisición, almacenamiento y distribución ilegal.

El objetivo, señaló, no se limita al aseguramiento del combustible y de las instalaciones, sino a avanzar en la identificación y detención de quienes pudieran estar vinculados con la operación ilícita.

La mandataria cofirmó que la línea de investigación que se realiza en este caso, es independiente del caso Ruffo Appel y el que involucre a ex elementos de la Secretaría de Marina.